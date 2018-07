Milano | cade da una scala a Palazzo Reale | morto l' assistente del pittore Bonalumi

Milano - a Palazzo Reale restauratore cade dalla scala e muore : Non ce l'ha fatta il 69enne, Luca Lovati, restauratore e assistente storico di Agostino Bonalumi. Ha battuto la testa su l pavimento al primo piano di Palazzo Reale, a Milano e per lui non c'è stato ...

Milano - cade allestendo la mostra : morto l'assistente di Bonalumi : Milano, cade allestendo la mostra: morto l'assistente di Bonalumi L'uomo 69enne è deceduto il 9 luglio dopo essere caduto da un'impalcatura a Palazzo Reale. Inutili i soccorsi dei sanitari, che l'hanno trovato in arresto cardiaco. Stava allestendo l'esposizione dedicata al maestro d'arte astratta scomparso nel ...

Infortuni : operaio muore cadendo da una scala a Palazzo Reale di Milano (2) : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – L’uomo era impegnato nell’allestimento della mostra di Agostino Bonalumi, in programma a Palazzo Reale dal 13 luglio prossimo. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano, con gli uomini del pool antInfortuni della procura e il personale del servizio Psal dell’Ats di Milano, competente per gli Infortuni sul lavoro.Le indagini ...

Infortuni : operaio muore cadendo da una scala a Palazzo Reale di Milano : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – Un operaio di 69 anni ha perso la vita cadendo da una scala mentre era al lavoro per allestire una mostra all’interno di una sala di Palazzo Reale, a Milano.L’incidente è avvenuto intorno alle 11.45 di questa mattina. L’uomo, titolare di una ditta specializzata nell’allestimento di mostre ed esposizioni, era in cima alla scala quando, per cause in corso di accertamento, ha perso ...

