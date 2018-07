Milano | a Palazzo Reale restauratore cade dalla scala e muore

Fuga di gas a Milano : evacuato palazzo di 5 piani : Paura ma nessun ferito, oggi pomeriggio, in via Populonia a Milano per una Fuga di gas. I vigili del fuoco sono stati allertati dai cittadini del civico 5 per un forte di odore di gas proveniente dalle cantine. Il palazzo di 5 piani è stato immediatamente evacuato e poco dopo i vigili del fuoco hanno individuato la perdita. Cessato l’allarme, le famiglie sono rientrate nello stabile. L'articolo Fuga di gas a Milano: evacuato palazzo di 5 ...