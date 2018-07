Milan-Yonghong Li è già finita : la società passa a Elliott : Dopo pochi mesi di gestione Mr. Yonghong Li è costretto a lasciare al fondo Elliott la proprietà dell'A.C.Milan. Il cinese dopo aver investito circa settecento milioni di euro per acquisizione del club e calciomercato, a causa del mancato saldo del debito con Elliott ne lascia la guida allo stesso fondo di investimento americano che come prima mossa è pronto ad inserire nel management l'ex bandiera e capitano Paolo Maldini ed a sostiuire ...

Elliott ha in pugno il Milan : Yonghong Li abdica dopo solo 15 mesi : dopo soli quindici mesi il Milan cambierà ancora proprietario. dopo la gloriosa era guidata da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, che per 31 anni hanno rimpeito la bacheca di via Aldo Rossi, i ...

Il Milan e l’autogol cinese : la società è di Elliott - finita la (breve) era di Yonghong Li : Finisce l’era di Yonghong Li che non trova né i soldiné il compratoreIl club nelle mani del fondoche esercita l’escussioneI tempi della vendita

LIVE Milan - Yonghong Li è a Londra. Elliott attiva l'escussione : Sono attese novità nelle prossime ore Milan la cronaca di sabato 7 luglio 18:15, l'ultima carta di Yonghong Li. Tobia De Stefano, giornalista di Libero, sul proprio profilo Twitter ha parlato così di ...

Tempo scaduto per Yonghong Li : il Milan a Elliott : I 32 milioni di Yonghong Li non sono arrivati, il Milan passerà nelle mani di Elliott. Ecco cosa accadrà ora.

Milan - out Yonghong Li… ed ora? I tifosi possono tornare a sognare : le mosse di Elliott per ridare lustro al club : Yonghong Li saluta il Milan ed ora il fondo americano Elliott avrà importanti decisioni da prendere per il futuro di uno dei club più blasonati al mondo, caduto nell’ombra a causa di una gestione scellerata In casa Milan, l’incubo di una società traballante, potrebbe essere definitivamente finito. Yonghong Li non ha convinto sin dall’inizio, così come non hanno convinto le parole di Silvio Berlusconi, il quale disse di ...

LIVE Milan - club a Elliott in 48-72 ore. Fallita la trattativa Yonghong Li-Rybolovle : L'autorevole Forbes, rivista statunitense di economia e finanza, ha affrontato l'argomento, sottolineando come, dopo l'inadempimento dell'azionista cinese, il club passerà ad Elliott. Non sarà però ...

Milan - Yonghong Li non riesce a vendere - il club passerà a Elliott in tempi brevi : MilanO - È fallito l'estremo tentativo di Li Yonghong di vendere il Milan, destinato così a finire nelle mani del fondo Elliott, creditore nei confronti del quale il cinese è inadempiente da venerdì. ...

Cessione Milan - arrivano conferme : Game Over per Yonghong Li - deciso il futuro del club : Cessione Milan – Era il 23 Novembre del 2017, ecco l’esclusiva lanciata da CalcioWeb sul possibile futuro del Milan: “La novità più clamorosa raccolta da CalcioWeb nelle ultime ore vede i vertici di Elliott intenzionati a prendere possesso del club e non a rivenderlo al miglior offerente come sembrava in un primo momento. Insomma, una situazione in continuo divenire, con scenari sempre più intriganti. Il Milan cinese ...

Cessione Milan – Colpo di coda di Yonghong Li nella notte - ma l’affare con Rybolovlev sfuma : il club è di Elliott : Il broker cinese ha provato a far firmare a Rybolovlev un contratto preliminare di Cessione, ma la trattativa è sfumata così il Milan passa ad Elliott Adesso non ci sono più dubbi, è già finita l’era Yonghong Li. E’ fallita l’ultima disperata mossa del broker cinese, che nella notte aveva provato a cedere la società al magnate russo Rybolovlev per evitare che il club passasse ad Elliott. MaxPPP Una trattativa, quella con ...