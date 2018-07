Milan | la presentazione di Halilovic LIVE

Festival della Mente : giovedì 12 luglio la presentazione nella Casa degli Atellani a Milano : La presentazione della quindicesima edizione del Festival della Mente si terrà giovedì 12 luglio alle ore 12 nella Sala del Bramante a Casa degli Atellani in Corso Magenta, 65 a Milano. Il Festival della Mente, il primo Festival europeo dedicato alla creatività e all’indagine dei processi creativi, quest’anno si terrà a Sarzana dal 31 agosto al 2 settembre. In programma come sempre incontri, spettacoli e momenti di approfondimento culturale per ...