Milan | il Genoa non molla Bertolacci

Ritiri Serie A/ Roma - Milan - Inter - Juventus - Genoa e Sampdoria : in campo le big (oggi 9 luglio) : Ritiri Serie A: in vista della prossima stagione di campionato, oggi 9 luglio 2018 tornano in campo le big: Roma, Milan, Inter, Juventus, Sampdoria e Genoa.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 07:33:00 GMT)

Preziosi : 'Milan? Se avessi i soldi avrei vinto con il Genoa' : 'Se avessi avuto la struttura finanziaria per acquistare il Milan, avrei già vinto qualcosa col Genoa'. Così Enrico Preziosi ha nuovamente smentito le voci secondo cui sarebbe interessato a rilevare ...

Genoa - Preziosi : “io al Milan? Ecco la verità” : Non si placano le voci su un possibile interesse del presidente Preziosi per entrare a far parte del Milan del futuro, il numero uno rossoblu ha deciso di uscire allo scoperto nelle ultime ore: “Sono voci da considerare come illazioni prive di ogni fondamento – ha chiarito come riporta Gianluca Di Marzio -. Anche perché se dovessi fare un investimento proverei a prendere il Real Madrid”, ha concluso il presidente del Genoa. Per ...