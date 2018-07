Milan | Halilovic | Questo è un club leggendario

Milan - Halilovic : "Voglio fare la storia del club" : Sono in uno dei migliori club del mondo e sono molto felice di essere qui. È un grande step per la mia carriera. Giocatori e staff mi stanno già aiutando, voglio imparare molto". su gattuso - "Ho ...

Calciomercato Milan - ufficiale l'arrivo di Halilovic : Alen Halilovic è ufficialmente un giocatore del Milan. Lo annuncia il club rossonero sul proprio sito. "Ac Milan – si legge – comunica di aver acquisito dall'Amburgo a titolo definitivo le prestazioni sportive di Alen Halilovic. Il centrocampista croato ha firmato un contratto che lo lega al club rossonero fino al 30 giugno 2021". Halilovic, croato di 22 anni, ha chiuso la scorsa stagione in prestito al Las ...

Calciomercato Milan - ufficiale il terzo acquisto di questa sessione estiva : arriva Alen Halilovic : Il club rossonero ha fatto sapere che è ufficiale l'ingaggio di Alen Halilovic, il croato ha firmato un contratto triennale

Milan - ufficiale l'arrivo di Halilovic : Il croato arriva a costo zero con una percentuale su una futura rivendita da corrispondere all'Amburgo

