Milan | Halilovic LIVE | ' Grande occasione per me | Gattuso mi ha impressionato subito'

Milan - la presentazione di Halilovic LIVE : Acquisto a sorpresa del Milan , Alen Halilovic è uno dei rinforzi che la società rossonera ha regalato a Rino Gattuso. Contratto di tre anni per il croato classe 1996, in cerca di riscatto in Italia ...

LIVE Milan - ultima possibilità per Yonghong Li? Elliott venderà il club rossonero. Ufficiale Halilovic : L'autorevole Forbes, rivista statunitense di economia e finanza, ha affrontato l'argomento, sottolineando come, dopo l'inadempimento dell'azionista cinese, il club passerà ad Elliott . Non sarà però ...

Halilovic al Milan - contratto depositato in Lega/ Operazione a costo zero per i rossoneri : i dettagli : Halilovic al Milan, contratto depositato in Lega. Operazione a costo zero per i rossoneri: i dettagli di una trattativa riguardante un ex super talento del calcio mondiale(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 18:49:00 GMT)