Milan al Fondo Elliott | Yonghong Li addio Ultime notizie | si cercano acquirenti | tornano

Il Milan non trova pace e passa dai cinesi al fondo Usa Elliot : Non c'è pace nel Milan del dopo Berlusconi. Arrivano le prime conferme da fonti vicine al club rossonero sull'imminente passaggio sotto il controllo del fondo Usa Elliott, con l'uscita di scena di Lì ...

Calcio - Milan in mano a fondo Elliott : 22.18 Ci sono le prime conferme da fonti vicine al Milan dell'imminente passaggio del club rossonero in mano a Elliott, con l'uscita di scena di Lì Yonghong, che solo quindici mesi fa lo aveva acquistato da Silvio Berlusconi. L'iter è ormai avviato e nel giro di 7 o 10 giorni, spiegano le stesse fonti, sarà modificata la composizione del Cda rossonero, con la sostituzione dei consiglieri cinesi, sostituiti da membri indicati dal fondo ...

Milan - la svolta (mancata) : “Saltata trattativa tra mister Li e Rybolovlev. Ora il club è nelle mani del fondo Elliott” : L’ipotesi russa è durata una notte. La trattativa tra il miliardario Dmitrij Rybolovlev e Yonghong Li è naufragata, al pari dell’ultimo tentativo del proprietario cinese del Milan di restare con una quota di minoranza nel club. La notizia, data in anteprima dal sito de Il Sole 24 Ore, ha una sola conseguenza diretta: con il mancato closing, il Diavolo è ufficialmente nelle mani del fondo Elliott. A vuoto, quindi, la missione ...

Già finita l'era cinese del Milan? Il fondo Elliott prende il controllo : Finisce il 9 luglio l’era cinese del Milan: Elliott diventa il proprietario del club rossonero. A riferirlo è il Sole 24 Ore. Lo confermano alcune fonti dell’Agi, anche se mancano ancora le comunicazioni formali delle due società. Da quando ha acquistato la società grazie al prestito del fondo americano, Li Yonghong ha collezionato solo fallimenti e scadenze mancate: l’ultima era quella di ...

Fondo Elliott pronto a rilevare il Milan : Sarebbe saltato anche l'ultimo tentativo di cessione del Milan da parte del presidente Yonghong Li. A questo punto Elliott è pronto a rilevare la società, cosa che avverrà formalmente con l'avvio della procedura di escussione del debito. Il termine ultimo per il rimborso da parte di Li dei 32 milioni, che il fondo americano aveva versato per l'aumento di capitale del Milan, era scaduto venerdì ...

Milan - il nuovo ruolo del fondo Elliott : adesso il gioco lo fa Singer : Ap le mosse - Nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, Stefano Cantalupi spiega quali saranno le mosse del fondo Elliott dopo l'escussione del pegno, per completare la quale servono ...

Milan - Li non rimborsa Elliott. Il fondo pronto ad intervenire : Il patron rossonero non ha versato i 32 milioni dell'aumento di capitale al fondo americano che ora potrebbe impossessarsi delle quote del club

Milan news - Yonghong Li e i 32 milioni : ancora nulla. Subentra il fondo Elliott? : Un colpo di scena dietro l'altro. Venerdì 6 luglio è la data limite il cui il proprietario del Milan Yonghong Li dovrà versare i 32 milioni di euro dell'aumento di capitale effettuato, nei giorni ...

Ac Milan & Yonghong Li / Elliott nega la proroga - il presidente deve saldare oggi il fondo : Yonghong Li, presidente del Milan, ha tempo fino a oggi venerdì 6 luglio per restituire i 32 milioni al fondo Elliott, che in caso contrario diventerà il nuovo proprietario(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 09:33:00 GMT)