Milan ai milanisti | Elliott riporta a casa Maldini | via alla nuova era

Bologna - Inzaghi ha chiesto due Milanisti : le ultime di calciomercato : Bologna alle prese con diverse trattative di mercato per accontentare le richieste del neo allenatore emiliano Pippo Inzaghi Il Bologna ha presentato oggi il neo tecnico Pippo Inzaghi. Quest’ultimo, parlando in conferenza stampa, ha rivelato come i suoi contatti con Bigon in chiave calciomercato siano molto frequenti. Il club è alle prese con la campagna di rafforzamento estiva, che potrebbe portare notevoli scossoni, sopratutto dopo ...

Tifosi Milanisti finiscono nella curva del Bologna e vengono picchiati : Quasi un mese di prognosi: tanto è costato a due fidanzati, Tifosi del Milan, un banale errore nell'accedere al settore sbagliato dello stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna.I due, giunti nel capoluogo emiliano per seguire la partita della squadra rossonera della scorsa domenica, non si sono accorti di aver acquistato i biglietti per la curva "Bulgarelli", storica sede degli ultrà rossoblù. La coppia pensava tuttavia, e a ragione, di poter ...