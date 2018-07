MILAN A ELLIOTT | LA ROSSONERI LUX CAMBIA CDA Ultime notizie | Fassone conferma accordo

Il MILAN e l’autogol cinese : la società è di Elliott - finita la (breve) era di Yonghong Li : Finisce l’era di Yonghong Li che non trova né i soldiné il compratoreIl club nelle mani del fondoche esercita l’escussioneI tempi della vendita

Calcio - MILAN in mano a fondo Elliott : 22.18 Ci sono le prime conferme da fonti vicine al Milan dell'imminente passaggio del club rossonero in mano a Elliott , con l'uscita di scena di Lì Yonghong, che solo quindici mesi fa lo aveva acquistato da Silvio Berlusconi. L'iter è ormai avviato e nel giro di 7 o 10 giorni, spiegano le stesse fonti, sarà modificata la composizione del Cda rossonero, con la sostituzione dei consiglieri cinesi, sostituiti da membri indicati dal fondo ...

Il MILAN nelle mani di Elliott - finisce l'era del cinese Li : Il destino del Milan è nelle mani del fondo americano Elliott : la parola fine è arrivata lunedì pomeriggio. Il proprietario uscente, il cinese Yonghong Li, non è riuscito a trovare un compratore , l'...

