Migranti | Viminale | Vos Thalassa intervenuta in acque libiche

Migranti - Viminale nega approdo a nave italiana Vos Thalassa. "Ha anticipato l'intervento di salvataggio dei libici" : Il ministero dell'Interno guidato da Matteo Salvini ha deciso di negare l'autorizzazione ad avvicinarsi ai porti italiani alla nave privata italiana Vos Thalassa, intervenuta lunedì sera in acque di ricerca e soccorso libiche per recuperare 66 Migranti. Questo perché, secondo il Viminale, la motonave – operativa a supporto di una piattaforma petrolifera della compagnia Total nel Mediterraneo – "ha anticipato

Migranti - Viminale nega approdo a nave italiana Vos Thalassa con 66 a bordo. "Ha anticipato l'intervento dei libici" : Il ministero dell'Interno guidato da Matteo Salvini ha deciso di negare l'autorizzazione ad avvicinarsi ai porti italiani alla nave italiana privata Vos Thalassa, intervenuta lunedì sera in acque di ricerca e soccorso libiche per recuperare 66 Migranti. Questo perché secondo il Viminale la motonave, operativa a supporto di una piattaforma petrolifera della compagnia Total nel Mediterraneo, "ha anticipato l'intervento della

Nave italiana salva 66 Migranti - ma il Viminale intende negare l'attracco : Continuano i flussi migratori e le navi alla ricerca di un porto sicuro in cui sbarcare i migranti soccorsi. Nelle ultime ore, ad aggiungersi al lungo elenco, è stata la Vos Thalassa, un'imbarcazione italiana che lavora per la piattaforma petrolifera Total nel mar Mediterraneo. Già in passato aveva contribuito al salvataggio di 212 naufraghi, in seguito assegnati alla Nave militare Diciotti e poi portati a Pozzallo. Stando a ciò che trapela dal

Sbarco di 106 Migranti a Messina - Salvini : «Porti chiusi anche a navi militari europee». Ma la Difesa : «La competenza non è del Viminale» : Dopo lo Sbarco a Messina di 106 migranti soccorsi da un pattugliatore della missione europea (a guida italiana) Eunavformed, Matteo Salvini interviene annunciando l'intenzione di chiudere i porti

Migranti - a Messina sbarcano 106 profughi | Ira di Salvini : "A Innsbruck chiederò lo stop delle navi internazionali"| La Difesa : "Viminale non competente" : "Col nostro governo la musica è cambiata", spiega il ministro dell'Interno all'indomani dello sbarco a Messina di 106 Migranti raccolti in mare da una imbarcazione militare irlandese. Fonti della Difesa. "Eunavformed è una missione europea ailivelli Esteri e Difesa, non Interni"

Salvini - circolare Viminale sui Migranti/ Sindaco Orlando : "Ministro ossessionato - così agevole le mafie" : Matteo Salvini e la stretta sui migranti, la replica dell'Unhcr: "Lo incontreremo, l'Italia rimanga generosa". L'agenzia dell'Onu incontrerà la prossima settimana il ministro dell'interno