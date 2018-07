Migranti | Viminale | in primo semestre in calo dell’80% 2

Migranti in Italia - ecco i dati del Viminale : Roma, 10 lug.(AdnKronos) – Il numero di Migranti giunti in Italia nel primo semestre del 2018 è in calo di oltre l’80% rispetto a un anno fa. E’ quanto emerge da un’analisi statistica a cura del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione pubblicata oggi sul sito del Viminale. Il report, che illustra la situazione relativa al numero dei Migranti sbarcati in Italia a decorrere dal 1 gennaio 2018 fino al 10 ...

Nave italiana soccorre 66 Migranti in acque libiche |Viminale nega l'attracco Toninelli : profughi pericolosi per equipaggio : Per il Viminale la "Vos Thalassa" ha anticipato l'intervento della guardia costiera libica già allertata.

Migranti - Viminale blocca nave italiana con 66 a bordo : trasferiti sulla Diciotti della Guardia costiera. Scontro nel governo : Tensione nel governo per 66 Migranti trasferiti a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera dopo essere stati salvati in acque libiche dalla Vos Thalassa, rimorchiatore italiano...

Migranti - Viminale nega approdo a nave italiana Vos Thalassa. “Ha anticipato l’intervento di salvataggio dei libici” : Il ministero dell’Interno guidato da Matteo Salvini ha deciso di negare l’autorizzazione ad avvicinarsi ai porti italiani alla nave privata italiana Vos Thalassa, intervenuta lunedì sera in acque di ricerca e soccorso libiche per recuperare 66 Migranti. Questo perché, secondo il Viminale, la motonave – operativa a supporto di una piattaforma petrolifera della compagnia Total nel Mediterraneo – “ha anticipato ...