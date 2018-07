Migranti | tutti i buchi dell' accoglienza | che fine fanno i 35 euro al giorno?

Migranti - tutti i numeri del fenomeno. Quanti sono - dove si fermano - quali sono le rotte per l’Europa : la video-scheda : Quanti sono, dove si fermano, quali sono le rotte per l’Europa. Una video-scheda per capire meglio le dimensioni del fenomeno delle migrazioni dal continente africano verso l’Europa in cui si evidenzia il drastico calo degli arrivi in Italia ma anche il basso impatto, in termini relativi, di Migranti presenti nel nostro Paese rispetto ad altri stati europei. L'articolo Migranti, tutti i numeri del fenomeno. Quanti sono, dove si ...

Conte : “Missioni internazionali? Da rivedere - i Migranti siano distribuiti in tutti i Paesi Ue” : In un'intervista il premier Conte ribadisce che in tema di immigrazione va ridiscusso il ruolo dell'Italia nelle missioni internazionali. A proposito di Sophia dice: "Alcuni aspetti di questa operazione internazionale andrebbero riformulati. Soprattutto per operare una redistribuzione dei migranti soccorsi in area Sar tra i vari Paesi europei".Continua a leggere

Migranti - Tajani : “Chiusura porti? Errore accettare tutti ma la soluzione deve essere europea” : Il presidente del parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, in occasione di una conferenza stampa nella sede della Stampa Estera a Roma, ha commentato la linea dura di Matteo Salvini sui Migranti, stigmatizzando il rischio derivante da una chiusura delle frontiere interne all’Unione: “Errore Italia fu accettare tutti i salvati in mare. Serve trattativa con altri Stati” L'articolo Migranti, Tajani: ...

Da Saviano a Mannoia tutti con le magliette rosse per i Migranti : Roma, 7 lug., askanews, - Un paese colorato di magliette rosse, da quota 2000 del rifugio Gran Paradiso all'isola di Lampedusa passando per i campi di formazione sui beni confiscati di Libera alla ...

Papa : Migranti - 'rispetto dei diritti e della dignità di tutti' : Nella basilica di san Pietro, presenti anche circa 200 rifugiati e persone che se ne prendono cura, il Papa ha affermato che 'politica giusta è quella che si pone al servizio della persona, di tutte ...

Tutti contro i Migranti : Alla fine Giuseppe Conte ha trovato d'accordo Tutti. A spese dell'Italia. E, ovviamente, dei profughi. Il documento finale del vertice di Bruxelles è praticamente vuoto, ma mette in chiaro che le differenze in seno all'Unione europea non sono poi così profonde, anche se tra non molto la porteranno allo sfascio. Destre e sinistre sono infatti unite dall'assunto che il nemico dell'Europa, quello da cui dobbiamo difenderci e contro ...

Migranti - al vertice Ue di Bruxelles hanno perso tutti : ecco perché : Ormai non passa settimana senza che sulla Rete compaia un altro video di un nuovo genere che si produce in Libia. Di solito durano un trentina di secondi, sono girati con uno smartphone e mostrano un ...

Salvini - Migranti : “chiusi tutti i porti alle Ong”/ Forza Italia vs Lega : “Orban non fa interessi di Roma” : Caos migranti, Salvini attacca “le navi Ong vedranno l'Italia solo in cartolina. Mi danno del razzista ma poi aiutano gli scafisti”. Leader della Lega attacca ancora Macron e avvisa l'Ue(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 16:38:00 GMT)

I Migranti sono i nuovi ebrei. "L'antisemitismo è padre di tutti i razzismi" : Chi è vittima e chi carnefice? Lo straniero è criminale? La "razza" nella cronaca nera? Tante domande a cui prova a rispondere "Human Criminology", gruppo di accademici sui diritti lanciato a Milano. Merzagora , UniMilano, : "Non sono le mura di un carcere a dividere buoni ...

Cosa dice l’intesa Ue sui Migranti e tutti i nodi da sciogliere : DAL NOSTRO CORRISPONDENTEBRUXELLES – È un accordo sofferto quello che i Ventotto hanno trovato questa notte dopo oltre 10 ore di negoziato diplomatico a livello di capi di stato e di...

Migranti - tutti i punti da chiarire sull’intesa raggiunta a Bruxelles : Il testo finale dell’accordo lascia aperti anche dubbi sulla concretezza e sulla tempistica delle soluzioni concordate, che dovrebbero essere chiariti nelle conferenze stampa dei capi di Stato e di governo

Migranti - c’è l’accordo Ue : Migranti distribuiti in tutti i Paesi ma solo su base volontaria : «È stato un negoziato lungo, ma da oggi l’Italia non è più sola». Il premier Giuseppe Conte, lasciando all’alba il vertice europeo, ostenta soddisfazione ed elenca un articolo dopo l’altro le conclusioni del summit: punta a dimostrare che i partner Ue hanno sottoscritto molte delle richieste contenute nel piano presentato da Roma. Lasciando, com’...

Migranti - c’è l’accordo Ue : i Migranti in tutti i Paesi - ma solo su base volontaria : «È stato un negoziato lungo, ma da oggi l’Italia non è più sola». Il premier Giuseppe Conte, lasciando all’alba il vertice europeo, ostenta soddisfazione ed elenca un articolo dopo l’altro le conclusioni del summit: punta a dimostrare che i partner Ue hanno sottoscritto molte delle richieste contenute nel piano presentato da Roma. Lasciando, com’...

Migranti - il vertice Ue si sblocca solo all'alba : tutti i punti dell'accordo : L'accordo è stato raggiunto, dopo un'intera notte di trattative. Accordo alle prime luci dell'alba a Bruxelles sui Migranti. "I 28 leader hanno trovato un'intesa sulle conclusioni del Consiglio europeo, inclusa...