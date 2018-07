Migranti soccorsi | Unhcr | salvare vite | serve un ' porto sicuro'

Trasferiti sulla nave della guardia costiera i 66 Migranti soccorsi dalla Vos Thalassa : I migranti che si trovavano a bordo della Vos Thalassa sono stati Trasferiti a bordo di una nave della guardia costiera italiana, la Diciotti. È quanto si apprende da fonti del Viminale secondo cui la Vos Thalassa, rimorchiatore a servizio delle piattaforme petrolifere, è intervenuta ieri sera in acque libiche anticipando l’intervento della guardia...

Migranti - trasferiti sulla nave della Guardia costiera i 66 soccorsi dalla Vos Thalassa : "Ma non arriveranno in Italia" : Ora si trovano a bordo della Diciotti, ma la posizione del Viminale non cambia. La nave privata della flotta Vroon che li aveva salvati batte bandiera italiana, ma non è stata autorizzata a sbarcare dal ministro Salvini

Migranti : dal 2015 44.900 soccorsi da navi 'Sophia' : Sono 44.900 i Migranti soccorsi nel Mediterraneo dalle navi europee di 'Sophia' dal 22 giugno 2015, data di inizio della missione guidata dall'ammiraglio Enrico Credendino, ad oggi. Si tratta ...

Messina - sbarco di 106 Migranti/ Ultime notizie - soccorsi da una nave militare irlandese al largo della Libia : Messina, sbarco di 106 migranti, utime notizie: soccorsi da una nave militare irlandese al largo della Libia. L'imbarcazione non ha avuto difficoltà ad ottenere l'ok per l'approdo(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:43:00 GMT)

Migranti - i dubbi di De Falco (M5s) : “Ora verificare diritti umani in Libia e la loro capacità di coordinare i soccorsi” : Prima di tutto “bisogna verificare la condizione dei diritti umani in Libia” poiché “abbiamo criticato Minniti perché esternalizzava il problema”. E poi bisognerebbe comprendere la capacità della Marina libica “di un effettivo coordinamento dei soccorsi”. Il senatore del M5s Gregorio De Falco, noto per aver coordinato la prima fase di emergenza nel naufragio della Costa Concordia, interviene sul tema dei ...

Migranti - Salvini : “L’attracco della cargo Maersk? Siamo più buoni di Macron - soccorsi su indicazione Guardia Costiera” : “L’attracco della cargo danese Maersk a Pozzallo? Siamo più buoni di Macron. Erano persone soccorse su indicazione della Guardia Costiera, le Ong invece non toccheranno più i porti italiani”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a margine dell’assemblea di Confartigianato. “Quel gentiluomo di Macron – ha concluso Salvini – è libero di accogliere chi vuole”, ha attaccato il leader ...

Migranti - la "guerra" dei soccorsi mette in crisi il governo : così Salvini sfida i 5 Stelle : Salvini accentua il suo approccio decisionista, Di Maio rimane in posizione defilata, Conte pare essersi (di nuovo) eclissato dopo il vertice di...

Mille Migranti soccorsi in mare dalla Libia - riportati a Tripoli : Milano , askanews, - Circa un migliaio di migranti sono stati soccorsi in tre diverse operazioni al largo della Libia dalla marina libica, mentre tentavano su diversi gommoni di attraversare il ...

Migranti - Conte a Bruxelles : «Non tutti in Italia i soccorsi in acque Sar» : I Migranti soccorsi nelle zone di «Search and rescue», non vanno portati tutti in Italia: è uno dei punti anticipati dal presidente del Consiglio Italiano sulla proposta Italiana presentata ai leader europei al mini summit sui Migranti convocato dalla Commissione europea

Migranti - 1.000 alla deriva : libici coordinano soccorsi : Migranti, 1.000 alla deriva: libici coordinano soccorsi Migranti, 1.000 alla deriva: libici coordinano soccorsi Continua a leggere L'articolo Migranti, 1.000 alla deriva: libici coordinano soccorsi proviene da NewsGo.