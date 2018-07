Migranti | Roberto Saviano risponde all’appello di Sandro Veronesi | “Ci sto | saliamo sulle

Sandro Veronesi scrive a Roberto Saviano : “Mettiamoci il corpo e andiamo sulle navi con i Migranti” : Lo scrittore Sandro Veronesi in un lettera aperta a Roberto Saviano sul Corriere della Sera propone di metterci direttamente il proprio corpo e dare visibilità a quanto accade laggiù, in quel tratto di mare dove la gente viene lasciata morire: "Caro Roberto, pensa se su una di quelle navi ci fosse Totti. Il suo corpo su una di quelle navi farebbe capire a un sacco di persone come stanno le cose, più di mille parole. Sto sognando? Sto dicendo una ...

Roberto Fico - il Boldrini del M5s : 'Porti aperti - le Ong salvano i Migranti' : È Roberto Fico il capo dell'opposizione. Il presidente della Camera fa visita all'hot spot di Pozzallo e poi ammette, candidamente: 'Io, i porti, non li chiuderei...'. Un bel siluro alla maggioranza ...

Roberto D'Alimonte : 'Matteo Salvini imbattibile sui Migranti - ma il suo maestro è Silvio Berlusconi' : Non c'è, oggi, in Italia, comunicatore politico più efficace di Matteo Salvini . A dirlo è il politologo Roverto D'Alimonte in una lunga intervista al quotidiano Italia Oggi : 'Il tema dell' ...

Migranti - Roberto Fico si smarca da Matteo Salvini : “Ue sanzioni l’Ungheria se Orban rifiuta le quote” : Il presidente della Camera Roberto Fico prende le distanze dalle posizioni espresse più volte dal ministro dell'Interno Matteo Salvini sulle quote Ue per la redistribuzione dei Migranti a cui il governo ungherese guidato da Viktor Orban si oppone: "Chi non vuole le quote allora paghi le multe. Orban, quindi, se non vuole le quote deve essere multato", afferma Fico.Continua a leggere