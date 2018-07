Migranti : porti chiusi per la nave italiana Vos Thalassa con 66 persone a bordo : La Vos Thalassa, nave battente bandiera italiana che ieri ha soccorso 66 Migranti a largo delle coste libiche, non avrà l'autorizzazione ad avvicinare porti in Italia. È quanto confermano fonti dal Viminale. Secondo il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, l'imbarcazione privata è intervenuta ieri sera in acque Sar libiche "anticipando l'intervento delle Guardia costiera libica che era ...

Migranti - Procuratore Spataro : "direttive contro odio razziale"/ Salvini : 'Chiudere porti un dovere' : Migranti e razzismo, Torino: Procuratore capo Spataro 'non vietare attracco barconi nei porti italiani'. Nuove direttive contro 'l'odio razziale'.

Migranti : Di Maio - porti restano aperti - chiusi solo a ong : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “I nostri porti sono aperti. Stiamo autorizzando pescherecci, navi militari, cargo, a portare le persone salvate in mare nei nostri porti. Le uniche a cui abbiamo detto no sono le ong”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. L'articolo Migranti: Di Maio, porti restano aperti, chiusi solo a ong sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Migranti - Ue : “Presto discuteremo le richieste dell’Italia sui porti” : Migranti,Ue: “Presto discuteremo le richieste dell’Italia sui porti” Migranti,Ue: “Presto discuteremo le richieste dell’Italia sui porti” Continua a leggere L'articolo Migranti,Ue: “Presto discuteremo le richieste dell’Italia sui porti” proviene da NewsGo.

Migranti - Di Maio : 'Cambiare regole Ue - Renzi ha venduto i porti' : "Il nostro obiettivo è cambiare le regole di ingaggio delle missioni" europee sui Migranti. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio sulle polemiche dopo le parole di Matteo Salvini. "Un anno fa sono ...

Migranti - Salvini : «Porti chiusi alle navi militari internazionali». Ma la Difesa : «Non gli compete» : I segnali di tensione tra i due ministri fluttuavano nella nuvola delle dichiarazioni pubbliche già da qualche tempo. È, però, la prima volta che la divergenza tra il titolare...

Migranti - alta tensione tra Salvini e Trenta sui "porti chiusi" : Una prima crepa, ben visibile questa volta, nella concordia tra Lega e Movimento 5 stelle. tensione tra ministeri di Interno e Difesa. Dopo le parole del ministro Matteo Salvini - che ha parlato di uno stop...

