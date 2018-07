Migranti | l' accoglienza è un flop ma ci costa 35 euro al giorno per ogni richiedente asilo

Migranti - tutti i buchi dell'accoglienza : che fine fanno i 35 euro al giorno? : Il primo rapporto sui centri di accoglienza straordinaria (Cas) condotto da In Migrazione, ha portato alla luce tutte le falle del sistema d"accoglienza made in Italy. A dirlo è lo stesso presidente della società cooperativa sociale, Simone Andreotti, che ha anche passato ai raggi X i bandi delle prefetture italiane per aprire e gestire (soprattutto economicamente) le strutture destinate a ospitare i Migranti.Un risparmio è possibile e si può ...

Migranti - Matteo Salvini : “Spostati 42 milioni di euro dall’accoglienza ai rimpatri” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha dichiarato di aver recuperato 42 milioni di euro dai fondi per l'accoglienza e di averli destinati ai rimpatri degli immigrati irregolari. Ogni anno sono circa 7mila i cittadini stranieri allontanati con la forza dall'Italia, per un costo di oltre 6mila euro ciascuno.Continua a leggere

Salvini - stretta sui Migranti : "Accoglienza a chi scappa veramente dalla guerra" : "Con una circolare a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, ho personalmente richiesto velocità e attenzione nel dare accoglienza a chi scappa veramente dalla...

Migranti - ex deputato Udc arrestato : “I soldi per l’accoglienza usati per comprare l’abbonamento allo stadio della Juventus” : I fondi per l’accoglienza ai Migranti in provincia di Trapani sono stati utilizzati anche per acquistare abbonamenti allo Juventus Stadium per la stagione 2015/2016. Il retroscenza è emerso durante una delle perquisizioni negli uffici riferibili a Onofrio “Norino” Fratello, ex deputato dell’ Udc dell’Assemblea Regionale Siciliana, arrestato dai carabinieri di Trapani. Tra i documenti sequestrati, infatti, gli ...

