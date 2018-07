Migranti | la lettera di Veronesi a Saviano scatena l’ironia di Salvini

Blastingnews

: #Migranti, Salvini risponde alla lettera di Veronesi a Saviano (“andiamo anche noi sulle navi di migranti”): «Ottim… - Daniele_Manca : #Migranti, Salvini risponde alla lettera di Veronesi a Saviano (“andiamo anche noi sulle navi di migranti”): «Ottim… - morgana661 : RT @ElioLannutti: La lettera di Savona a Boeri: sui migranti che ci pagano la pensioni - FrancescaToxiri : RT @lanavediteseoed: Da una parte le chiacchiere e la politica. Dall’altra i corpi, la vita, la morte. Ciò che sta accadendo nel #Mediterr… -

(Di martedì 10 luglio 2018) È un tira e molla che sembra essere infinito quello in corso, sul tema dell’immigrazione, tra il ministro dell’Interno, Matteo, e buona parte di quella che viene definita dai detrattori come la ‘casta dei vip’ o dei volti noti ‘radical chic’ dello spettacolo e della cultura. Dopo l’appello antiano della rivista Rolling Stone VIDEO, le magliette rosse di ‘Libera’ contro il razzismo e in favore dell’accoglienza, ecco che oggi, 9 luglio, lo scrittore Sandro, utilizzando le pagine del Corriere della Sera, decide di scrivere unaaperta allo scrittore Roberto, acerrimo avversario del leader della Lega, per chiedergli di fare finalmente qualcosa di concreto: metterelmente i propri corpi “sulle navi che salvano i”. Quasi immediata la risposta diche, sul suo profilo Facebook, augura ironicamente “buon viaggio” a tutti ...