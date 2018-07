Migranti | “La Guardia costiera è intervenuta perché l’equipaggio italiano della Vos

Migranti - Open Arms contro Italia : “Avremmo potuto salvarli”/ Malta attacca Salvini : “La smetta con le bugie” : Migranti, Consiglio Ue: scontro Italia-Francia. Distanza tra Conte e Macron dopo vertice europeo, dubbi sulla questione 'volontarietà'. Poi Malta attacca Salvini(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 16:13:00 GMT)

Migranti - nave Open Arms verso la Spagna. Ministro maltese contro Salvini : “La smetta con le bugie” : “Benvenuti. È il capitano che parla. Siamo diretti in Spagna“. Con l’annuncio a bordo del comandante Marco Martinez finisce l’attesa per la nave della ong spagnola Open Arms, che attraccherà in Spagna dopo il no dell’Italia. L’imbarcazione ha salvato 59 Migranti nel Mediterraneo: 50 uomini, cinque donne e quattro minorenni. Una vicenda che scatena lo scontro a distanza tra Salvini e il suo omologo ...

Salvini : “La nave Open Arms ha imbarcato 50 Migranti - si scordino i porti italiani” : Secondo il ministro dell'Interno la ong "ha imbarcato profughi prima di una motovedetta libica in zona. Basta con la mafia del traffico di uomini". Nel frattempo diventa un atto formale il provvedimento di chiusura dei porti "anche per rifornimenti". Toninelli: “Disposto per motivi di ordine pubblico”.Continua a leggere

Migranti - Gomez : “La Francia intervenga con hotspot in Stati confinanti con la Libia - come Ciad e Niger” : “Siamo alla vigilia della fine dell’Europa? No, non credo. Penso che alla fine verrà raggiunto qualche tipo di accordo“. Sono le parole del direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium, Peter Gomez, nel corso della trasmissione L’Aria che Tira Estate (La7). “Le soluzioni sul campo in questo senso” – continua – “sono favorite dal fatto che il blocco in Libia continua parzialmente a ...

Conte : “La Lifeline attraccherà a Malta - l’Italia accoglierà una quota di Migranti” : Conte: “La Lifeline attraccherà a Malta, l’Italia accoglierà una quota di migranti” Conte: “La Lifeline attraccherà a Malta, l’Italia accoglierà una quota di migranti” Continua a leggere L'articolo Conte: “La Lifeline attraccherà a Malta, l’Italia accoglierà una quota di migranti” proviene da NewsGo.

Migranti - Lifeline : “La nostra nave batte bandiera olandese”. Salvini : “Adesso in acque maltesi - La Valletta apra i porti” : “La nostra nave batte bandiera olandese“. La ong Mission Lifeline, proprietaria dell’omonima imbarcazione intervenuta al largo delle coste libiche per salvare Migranti, vuole chiudere le polemiche col governo italiano e su Twitter pubblica anche un documento a dimostrazione della sua provenienza. Dati che confermano quanto sostenuto da ilfattoquotidiano.it sulla base dei dati consultabili sul portale ufficiale dell’Imo, ...

Migranti - Lifeline : “La nostra nave batte bandiera olandese”. Nella notte fornita assistenza a un mercantile : “La nostra nave batte bandiera olandese“. A mettere la parola fine sul giallo dell’imbarcazione Lifeline, intervenuta a largo delle coste libiche per salvare vite umane, è la stessa Ong, che su Twitter pubblica anche un documento a dimostrazione della sua provenienza. Un’ulteriore conferma di quanto sostenuto da ilfattoquotidiano.it sulla base dei dati consultabili sul portale ufficiale dell’Imo, l’Organizzazione ...

Merkel a Conte : “La bozza Ue sui Migranti sarà accantonata”. Botta e risposta Macron-Di Maio : In un post su Facebook il premier Giuseppe Conte fa sapere di aver ricevuto una telefonata della cancelliera Angela Merkel «preoccupata della possibilità che potessi non partecipare al pre-vertice di domenica a Bruxelles» per protestare contro un testo già preconfezionato sui migranti. «La Cancelliera - scrive Conte - ha chiarito che c’è stato un m...

Migranti - Colau (sindaca di Barcellona) : “La Lega non rappresenta l’Italia. L’unica crisi che c’è è quella dei valori” : “Salvini non rappresenta l’Italia. Non esiste nessuna crisi dei Migranti, esiste solo una crisi di valori. È l’Europa che sta naufragando nel Mediterraneo perché non sta rispettando i suoi principi fondatori”. Ada Colau, sindaca di Barcellona, è in visita a Bologna dove ha partecipato alla manifestazione in Piazza Nettuno indetta dai collettivi per la Giornata internazionale del rifugiato. “Mi vergogno, come cittadina della Spagna e dell’Europa, ...

Migranti - Matteo Salvini vuole i centri d’accoglienza in Africa : “La pacchia è finita davvero” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ribadisce la volontà di istituire i centri d'accoglienza per i Migranti nei loro paesi d'origine: l'obiettivo è quello di riportare le imbarcazioni di Marina militare e guardia costiera il più vicino possibile alle coste italiane, spostando allo stesso tempo la frontiera in Africa e non più in Europa. "La pacchia è finita davvero", aggiunge Salvini.Continua a leggere

Migranti - Salvini avvisa 2 navi Ong/ “La pacchia è stra-finita” - stretta governo : "alimentano traffico umani" : Migranti, Matteo Salvini su Facebook: “Due Ong sono in arrivo, ma si cerchino altri porti non italiani". Il messaggio sul social network del vice presidente del consiglio(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 23:23:00 GMT)

Migranti - SALVINI AVVISA 2 NAVI ONG/ “La pacchia è stra-finita”. Obiettivo - eliminarle dal Canale di Sicilia : MIGRANTI, Matteo SALVINI su Facebook: “Due Ong sono in arrivo, ma si cerchino altri porti non italiani". Il messaggio sul social network del vice presidente del consiglio(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 22:19:00 GMT)

Migranti - Oxfam : “La polizia francese maltratta e respinge in Italia i bambini” : I minori non accompagnati che cercano di attraversare la frontiera nella zona di Ventimiglia vengono maltrattati dalla polizia francese. Appena presi in custodia, sono immediatamente rispediti indietro con procedure illegali per le leggi nazionali e internazionali: a denunciarlo un rapporto dell'Ong umanitaria Oxfam.Continua a leggere

Migranti - Oxfam : “La polizia francese maltratta e respinge in Italia i bambini” : Migranti, Oxfam: “La polizia francese maltratta e respinge in Italia i bambini” I minori non accompagnati che cercano di attraversare la frontiera nella zona di Ventimiglia vengono maltrattati dalla polizia francese. Appena presi in custodia, sono immediatamente rispediti indietro con procedure illegali per le leggi nazionali e internazionali: a denunciarlo un rapporto dell’Ong umanitaria Oxfam.Continua […] L'articolo Migranti, ...