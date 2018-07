Migranti : in Sicilia 42% minori non accompagnati ma mancano tutori : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) - Arriva dalla magistratura una prima risposta alla concentrazione in Sicilia di minori stranieri non accompagnati (Msna), che sull’Isola sono il 42,8 per cento di quelli presenti in Italia. Il Tribunale per i minorenni di Palermo ha emesso negli ultimi giorni una trenti

Migranti : in Sicilia 42% minori non accompagnati ma mancano tutori : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) – Arriva dalla magistratura una prima risposta alla concentrazione in Sicilia di minori stranieri non accompagnati (Msna), che sull’Isola sono il 42,8 per cento di quelli presenti in Italia. Il Tribunale per i minorenni di Palermo ha emesso negli ultimi giorni una trentina di decreti che, nel nominare i sindaci tutori provvisori, li incarica di trasferire i ragazzi in altre località del territorio ...

Migranti : in Sicilia 42% minori non accompagnati ma mancano tutori (2) : (AdnKronos) – “Questo della concentrazione dei minori stranieri non accompagnati nelle strutture di accoglienza della Sicilia è un problema serio – dice l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Filomena Albano -. Sono più di 5.700 su un totale, in Italia, di 13.300. Una criticità che tengo sotto osservazione e denuncio da tempo, da ultimo in occasione della relazione al Parlamento a Palazzo Madama ...

Migranti : in Sicilia 42% minori non accompagnati ma mancano tutori : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) – Arriva dalla magistratura una prima risposta alla concentrazione in Sicilia di minori stranieri non accompagnati (Msna), che sull’Isola sono il 42,8 per cento di quelli presenti in Italia. Il Tribunale per i minorenni di Palermo ha emesso negli ultimi giorni una trentina di decreti che, nel nominare i sindaci tutori provvisori, li incarica di trasferire i ragazzi in altre località del territorio ...

Migranti : in Sicilia 42% minori non accompagnati ma mancano tutori (2) : (AdnKronos) – “Questo della concentrazione dei minori stranieri non accompagnati nelle strutture di accoglienza della Sicilia è un problema serio – dice l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Filomena Albano -. Sono più di 5.700 su un totale, in Italia, di 13.300. Una criticità che tengo sotto osservazione e denuncio da tempo, da ultimo in occasione della relazione al Parlamento a Palazzo ...

Migranti minorenni - in Sicilia non bastano i tutori : si cercano soluzioni in altre regioni : L'Isola ospita il 42,8 per cento degli under 18 stranieri non accompagnati. Il tribunale di Palermo affida ai sindaci il mandato di trasferire i ragazzi in altre località

Sicilia - prestanomi per gestire coop accoglienza Migranti : arrestato ex deputato Ars : Sicilia, prestanomi per gestire coop accoglienza migranti: arrestato ex deputato Ars Sicilia, prestanomi per gestire coop accoglienza migranti: arrestato ex deputato Ars Continua a leggere L'articolo Sicilia, prestanomi per gestire coop accoglienza migranti: arrestato ex deputato Ars proviene da NewsGo.

Arcivescovo Agrigento “Migranti non accolti è non credere in Dio”/ San Calogero - ‘nero’ e venerato in Sicilia : Uno dei santi più amati dai Siciliani era un uomo di colore sbarcato in Sicilia nel VI secolo come i moderni migranti, ad Agrigento si festeggia San Calogero(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 15:03:00 GMT)

Migranti : fermi Palermo - traffico esseri umani tra Sicilia e Germania e Kosovo : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – Avveniva tra la Sicilia e la Germania, il Kosovo e la Macedonia, il traffico di esseri umani scoperto dai Carabinieri del Comando provinciale di Palermo, che all’alba di oggi hanno fermato diciassette persone arrestate, a vario titolo, per associazione per delinquere transnazionale, finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, al traffico di armi da guerra e al riciclaggio di ...

Migranti : fermi Palermo - traffico esseri umani tra Sicilia e Germania e Kosovo : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – Avveniva tra la Sicilia e la Germania, il Kosovo e la Macedonia, il traffico di esseri umani scoperto dai Carabinieri del Comando provinciale di Palermo, che all’alba di oggi hanno fermato diciassette persone arrestate, a vario titolo, per associazione per delinquere transnazionale, finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, al traffico di armi da guerra e al riciclaggio di ...

Migranti : fermi Palermo - traffico esseri umani tra Sicilia e Germania e Kosovo : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - Avveniva tra la Sicilia e la Germania, il Kosovo e la Macedonia, il traffico di esseri umani scoperto dai Carabinieri del Comando provinciale di Palermo, che all'alba di oggi hanno fermato diciassette persone arrestate, a vario titolo, per associazione per delinquere tr

Migranti : fermi Palermo - traffico esseri umani tra Sicilia e Germania e Kosovo : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – Avveniva tra la Sicilia e la Germania, il Kosovo e la Macedonia, il traffico di esseri umani scoperto dai Carabinieri del Comando provinciale di Palermo, che all’alba di oggi hanno fermato diciassette persone arrestate, a vario titolo, per associazione per delinquere transnazionale, finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, al traffico di armi da guerra e al riciclaggio di ...

Migranti - scontro nel M5s in Sicilia. Forello a Cancelleri : “Basta rincorrere Salvini”. Gelarda : “Vada nel Pd” : Ancora una volta il Movimento 5 stelle si spacca sul fronte dei Migranti. La posizione del governo nazionale sostenuto da M5s e Lega crea attrito tra i pentastellati di Sicilia. Lunedì Giancarlo Cancelleri, leader del M5s sull’isola, aveva dichiarato all’agenzia Adnkronos di essere a favore delle scelte del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e di quello delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, di chiudere i porti. ...

Migranti - la nave Diciotti in attesa di un porto in cui sbarcare/ Concesso il porto di Pozzallo in Sicilia : Migranti, la nave Diciotti in attesa di un porto in cui sbarcare. Ci sono 522 persone a bordo, è al largo dell'isola di Malta. La guardia costiera attende il segnale da Matteo Salvini(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 11:54:00 GMT)