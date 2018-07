Migranti | il mondo ecclesiastico contro Salvini | 10 giorni di sciopero della fame per

YAYLA/ 'Musiche ospitali' : le canzoni del mondo che narrano il dolore dei Migranti : Un doppio cd che raccoglie oltre un centinaio di musicisti di tutto il mondo, dall'Italia all'Africa, dagli Stati Uniti ai paesi arabi, insieme per aiutare i migranti. PAOLO VITES

LAURYN HILL/ Al festival Cittadella di Parma esplode "the real hip hop"RUNRIG/ Il tour di addio è più della fine di una band: sulle highlands cala la nebbia di una epopea

Migranti - Trump : “Le nostre leggi sono le più stupide al mondo” : Migranti, Trump: “Le nostre leggi sono le più stupide al mondo” Migranti, Trump: “Le nostre leggi sono le più stupide al mondo” Continua a leggere L'articolo Migranti, Trump: “Le nostre leggi sono le più stupide al mondo” proviene da NewsGo.

Tumaranké - il mondo visto con gli occhi dei Migranti : «È come quando eravamo nel deserto ma adesso stiamo solo aspettando l’autobus». Una frase che suonerebbe un po’ male se a pronunciarla non fossero proprio i ragazzi che il deserto l’hanno attraversato, spesso a piedi, spesso in camion stipati come bestie. Ma loro, Amin, Mor, Lamin e gli altri 38 minori non accompagnati che hanno realizzato il documentario Tumaranké, prodotto da Dugong Film e che verrà presentato il 30 giugno al ...

Il rapporto Ocse sui Migranti nel mondo : i dati sull'Italia : Nell'ultimo anno gli arrivi nel nostro paese sono calati del 34%, aumentano le richieste d'asilo e gli italiani all'estero

Trump cede al pressing di Melania - e di mezzo mondo - : firma ordine per riunire famiglie dei Migranti : Ondata planetaria di indignazione, da Bruce Springsteen fino al Papa. pressing delle donne di casa Trump. Alla fine il presidente fa retromarcia

Donald Trump cede al pressing di Melania (e di mezzo mondo) : firma ordine per riunire famiglie dei Migranti : Alla fine è passata la linea del buon senso, ma per i media americani determinante è stato il ruolo delle donne di casa Trump, Melania e Ivanka. Dalla Silicon Valley a star come Bruce Springsteen e Bono Vox, dai repubblicani agli evangelici sino a Theresa May, il presidente americano Donald Trump era stato travolto da una pressione planetaria di indignazione per la separazione di oltre 2000 bambini dai genitori che varcano ...

Papa : “Il mondo non ha bisogno di legalismo - ma di cura” | Sui Migranti : “I populisti creano psicosi” : Papa: “Il mondo non ha bisogno di legalismo, ma di cura” | Sui migranti: “I populisti creano psicosi” All’udienza generale in piazza San Pietro Bergoglio ha spiegato ai fedeli il significato dei 10 comandamenti. E sulla questione migranti ha dichiarato in un’intervista: “I populisti creano psicosi” Continua a leggere L'articolo Papa: “Il mondo non ha bisogno di legalismo, ma di ...

Giornata Mondiale del Rifugiato : iPhone - psicoanalisi e relatività - senza Migranti il mondo sarebbe un posto peggiore : Ogni anno il 20 giugno è indicato dalle Nazioni Unite come Giornata Mondiale del Rifugiato. senza il contributo della migrazione umana e di coloro che fuggono dai loro paesi d'origine infestati da guerre e carestie, gran parte della cultura e delle invenzioni di cui oggi non sapremmo fare a meno non esisterebbero.Continua a leggere