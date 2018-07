Migranti | i preti sfidano Salvini | digiuno e presidio contro di lui

ilgiornale

(Di martedì 10 luglio 2018) TuttiMatteo. Non solo la sinistra e i radical chic. Adesso scendono in piazza anhe i"rossi", quelli comunemente chiamati "di strada", i missionari e le suore. Per esprimere il proprio diessenso, come aveva annunciato ilGiornale.it nelle scorse ore, hanno organizzato una sorta di "a staffetta". Per dieci giorni scenderanno in piazzale politiche migratorie del ministro leghista, hanno iniziato oggi, a mezzogiorno in punto, con "una giornata didi giustizia in solidarietà con i" davanti alla basilica di San Pietro. Poi, per altri dieci giorni, saranno in pianta stabile davanti a Montecitorio dove terranno unpermanente.I sostenitori dell'appello sono tutti uomini di Chiesa. Si va da padre Alex Zanotelli, che ha firmato a nome dei Missionari Comboniani, a monsignor Raffaele Nogaro, vescovo emerito di Caserta, da don Alessandro ...