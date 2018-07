Migranti - i numeri non sono tutto Ecco perché Alesina sbaglia Tanti errori dall'ex governo buonista : Caro Alesina, i numeri non sono tutto. Ungheria? In democrazia è il governo che segue il popolo, non il contrario. Invece noi abbiamo avuto un governo buonista che non ascoltava il popolo esasperato Segui su affaritaliani.it

Migranti - tutti i numeri del fenomeno. Quanti sono - dove si fermano - quali sono le rotte per l’Europa : la video-scheda : Quanti sono, dove si fermano, quali sono le rotte per l’Europa. Una video-scheda per capire meglio le dimensioni del fenomeno delle migrazioni dal continente africano verso l’Europa in cui si evidenzia il drastico calo degli arrivi in Italia ma anche il basso impatto, in termini relativi, di Migranti presenti nel nostro Paese rispetto ad altri stati europei. L'articolo Migranti, tutti i numeri del fenomeno. Quanti sono, dove si ...

Migranti - diminuiscono i flussi. Ecco i numeri : Foto LaPresse – Carmelo Imbesi Secondo il Dipartimento della sicurezza, nel periodo che va dal primo gennaio 2018 fino al 5 luglio 2018, con i dati comparati allo stesso periodo dei due anni precedenti, la situazione è questa: In termini percentuali il flusso è diminuito del 76,73% rispetto al 2016 e dell’80,38% rispetto al 2017. I porti di attracco Questa la mappa dei porti principali in cui sono avvenuti gli sbarchi. Quello di ...

Pensioni - cosa dicono i numeri dell'Istat sui Migranti : Salvini si scaglia contro le dichiarazioni di Boeri, Di Maio entra a gamba tesa nelle querelle. Ecco i numeri su cui il governo si sta dividendo

Pensioni - cosa dicono i numeri dell’Istat sui Migranti : (Foto: Getty Images) Il presidente dell’Inps Tito Boeri ha fatto arrabbiare non poco il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il numero uno dell’Istituto nazionale della previdenza sociale ha sostenuto che, senza immigrati, le casse sarebbero vuote e l’Inps non riuscirebbe a fare fronte agli impegni Pensionistici. Da qui è partito un lungo botta e risposta tra i due, che possiamo riassumere così: Salvini ha accusato Boeri di fare politica, ...

Boeri : «Sui Migranti bisogna dire la verità - senza quelli regolari non c'è futuro per il nostro welfare» - I veri numeri dei Migranti : Tito Boeri tiene il punto. Il sistema pensionistico e di welfare non può fare a meno degli immigrati per incamerare le risorse con cui pagare le prestazioni a tutti gli italiani. Il presidente dell'...

Ue - accordo su Migranti. Salvini : “Soddisfatto - ma ora vogliamo vedere i numeri. In passato Europa ci ha preso i giro” : “Ho sentito il premier stanco, ma soddisfatto perché per il momento abbiamo portato avanti 70. Si è parlato di bisogni italiani e proposte italiane. Con i governi passati eravamo noi a inseguire tedeschi, francesi e spagnoli. Adesso vogliamo vedere i numeri, i soldi ed emaneremo una circolare che chiuda i porti allo sbarco e alle ong che spesso sono al di fuori della legge. Faccio come San Tommaso, se non vedo non credo. Anche perché ...

Fact check : sui Migranti il governo Conte dà i numeri sbagliati : Foto: Nicola Romagna / flickr Pochi giorni fa il governo Conte ha presentato all’Europa la propria proposta per riformare la gestione dei flussi di richiedenti asilo che arrivano nel continente. In uno dei punti, in particolare, si legge che “solo il 7% dei migranti sono rifugiati”. Se questo numero fosse vero, se ne potrebbero trarre ovvie conseguenze: quasi tutti quelli che sbarcano fanno finta di cercare asilo, eppure in realtà solo ...

Migranti - un libro sull’inferno della Libia : “Non lasciamoli soli”. Gli autori : “Storie di persone non di numeri” : E’ stato presentato alla Feltrinelli di Milano il nuovo libro di Chiarelettere editori, ‘Non lasciamoli soli’, di Alessandra Ziniti e Francesco Viviano. Il libro riporta le testimonianze raccolte dagli operatori di Medici Senza Frontiere e di coloro che sono riusciti a fuggire ai lager libici. “Sono storie di persone, non di numeri – spiega Alessandra Ziniti -. Storie che in questo secolo non dovrebbero più esistere. Storie che ...

Migranti - i numeri del Viminale : 6 su 10 non sono "profughi" : I numeri parlano chiaro: sei Migranti su dieci che nell'ultimo anno sono stati presi in esame dalle commissioni territoriali per le domande di asilo non erano da considerare 'in fuga dalle guerre'. ...

Vediamo - numeri alla mano - se davvero gli italiani hanno un problema coi Migranti africani : Per Enrico Mentana gli italiani non hanno tanto un problema con i migranti quanto con il colore della loro pelle e col passaporto africano. Questo a grandi linee il senso del post pubblicato su Facebook dal direttore del Tg La7: “Che poi non lo si dice apertamente, ma nessuno si è mai preoccupato dei milioni di latinoamericani, filippini, albanesi, rumeni o slavi di vari paesi venuti a ondate nel nostro paese e negli altri della ...

Migranti - Papa : sono persone - non numeriI poveri ci fanno paura - minano sicurezze : Francesco al colloquio Santa Sede-Messico sulla migrazione: "E' necessario passare dal considerare l'altro come una minaccia alla nostra comodità allo stimarlo come qualcuno che può arricchire la nostra società".

Migranti - l’authority indipendente contro la Francia : “Detenzione dei minori viola diritti fondamentali. Numeri in aumento” : La Francia viola i “diritti fondamentali” dei minori Migranti perché li “detiene” nei centri amministrativi e questo “costituisce un oltraggio alla loro integrità psicologica“. L’accusa arriva dal controleur des Prisons, un authority indipendente dello Stato francese per il controllo dei centri di privazione della libertà. In un parere pubblicato nel Gazzetta ufficiale francese il controleur des prisons ...