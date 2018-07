Migranti - i 67 della Vos Thalassa diretti in Italia : stavano per essere riconsegnati ai libici : ROMA - Si sono accorti che avevano puntato la prua verso sud e hanno capito che c'era qualcosa che non andava e che li stavano riconsegnando ai libici. Per questo, ieri sera, la situazione a bordo del ...

Migranti - ancora senza un porto i 67 della Diciotti. Toninelli ricuce : "Salvini non sapeva" : Il ministro dell'Interno aveva negato l'attracco in Italia. Le persone salvate non arriveranno prima di domani. Erano a bordo di un cargo dove ci sarebbe stato un ammutinamento: due individuati come "facinorosi". Il ministro dei Trasporti annuncia arresti

Migranti - inchiesta Ong : 20 nuovi avvisi di garanzia a un anno dal sequestro della Juventa : Ad un anno dal sequestro della nave Juventa della Ong tedesca Jugend Rettet, la Procura di Trapani dispone nuovi accertamenti tecnici irripetibili su telefoni, computer e attrezzature di bordo e manda ...

Migranti - inchiesta Ong : 20 nuovi avvisi di garanzia a un anno dal sequestro della Juventa : La Procura di Trapani notifica un avviso di accertamenti irripetibili sui telefoni degli indagati e sui computer di bordo alla ricerca delle prove dei presunti contatti tra l'equipaggio della Jugend Rettet e i trafficanti libici

I Migranti della tendopoli a Salvini : «Siamo sfruttati» - lui : «Prima gli italiani» video : Migrante al ministro dell’interno in visita alla tendopoli di San Ferdinando in Calabria: «Ci sono anche caporali neri»

Migranti - il mondo ecclesiastico contro Salvini : 10 giorni di sciopero della fame per chiusura dei porti : Dopo l'iniziativa delle magliette rosse contro la chiusura dei porti, è il mondo ecclesiastico a voler lanciare un messaggio in favore dei Migranti con il 'Digiuno di giustizia': uno sciopero della fame a staffetta che durerà 10 giorni per esprimere la contrarietà rispetto alle politiche del governo e del ministro dell'Interno Matteo Salvini sul tema dei Migranti.Continua a leggere

La nave della Guardia costiera con a bordo 66 Migranti potrà attraccare in Italia : L'ha autorizzato il comando delle Capitanerie di porto, dopo ore di incertezza, nonostante l'opposizione di Matteo Salvini The post La nave della Guardia costiera con a bordo 66 migranti potrà attraccare in Italia appeared first on Il Post.

Migranti - trasferiti su nave Guardia costiera i 67 della Vos Thalassa 'Equipaggio italiano in pericolo' : ROMA - Un presunto ammutinamento da parte dei 67 Migranti a bordo della Vos Thalassa sarebbe all'origine del trasferimento sulla nave Diciotti delle persone soccorse in mare dal cargo commerciale, a ...

Migranti - “La Guardia costiera è intervenuta perché l’equipaggio italiano della Vos Thalassa era a rischio” : I Migranti che si trovavano a bordo della Vos Thalassa, al largo delle coste di Tripoli, sono stati trasferiti a bordo di una nave della Guardia costiera italiana, la Diciotti. È quanto si apprende da fonti del Viminale secondo cui la Vos Thalassa, rimorchiatore a servizio delle piattaforme petrolifere, è intervenuta ieri sera in acque libiche anti...