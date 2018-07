Migranti | governo | serve ripensamento missioni Ue

Migranti - i numeri non sono tutto Ecco perché Alesina sbaglia Tanti errori dall'ex governo buonista : Caro Alesina, i numeri non sono tutto. Ungheria? In democrazia è il governo che segue il popolo, non il contrario. Invece noi abbiamo avuto un governo buonista che non ascoltava il popolo esasperato Segui su affaritaliani.it

Migranti - Viminale blocca nave italiana con 66 a bordo : trasferiti sulla Diciotti della Guardia costiera. Scontro nel governo : Tensione nel governo per 66 Migranti trasferiti a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera dopo essere stati salvati in acque libiche dalla Vos Thalassa, rimorchiatore italiano

Migranti - ecco la decisione dopo il vertice di governo : No all’ingresso in Italia dei cosiddetti movimenti secondari, rafforzamento della protezione delle frontiere esterne e la richiesta di un serio ricollocamento europeo dei richiedenti asilo. Sì al sostegno alla Libia e un ripensamento sulle varie missioni europee, in particolare sulla parte che prevede che chi viene salvato sia portato automaticamente in Italia. Questi, in estrema sintesi, alcuni tasselli messi insieme durante il vertice a ...

Viminale blocca nave italiana con 66 Migranti. Il governo all'Ue : aiuti alla Libia : 'Non c'è un caso Salvini Trenta', dicono dal ministero della Difesa e tanto basta per far capire che l'incidente tra i due è chiarito. Ieri mattina, prima ancora che iniziasse il vertice, i due si ...

Il governo ha rifiutato di far approdare in Italia una nave italiana con a bordo 66 Migranti : È la prima volta che succede: la nave è la Vos Thalassa, appartiene a una società privata ed è intervenuta di fronte alle coste libiche

Migranti : Di Maio - Saviano? pregiudizi su governo : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – "Io e Saviano abbiamo avuto alti e bassi. In generale l'atteggiamento nei confronti del governo che è di grande pregiudizio" sul tema Migranti. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. Ma è "un'ingiustizia", ha spiegato, perchè "noi stiamo continuando a salvare le persone in mare, facciamo operazioni di salvataggio e lo facciamo da soli".

Vertice Conte-Salvini sui Migranti : il governo non vuole più sbarchi in Italia : Al prossimo Vertice di Innsbruck il governo Italiano parlerà "con una sola voce" e presenterà una serie di richieste: no ai movimenti secondari, insistere sul rafforzamento della protezione delle frontiere esterne e per un serio ricollocamento europeo dei richiedenti asilo, sì al sostegno alla Libia e a un ripensamento sulle varie missioni europee in particolare sulla parte che prevede che chi viene salvato sia portato automaticamente in ...

Vertice governo per linea comune su Migranti : "cambiare missioni" : Questo il senso del Vertice che ha visto riuniti per circa un'ora oggi a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia ...

Migranti : governo - serve ripensamento missioni Ue. Salvini : 'Più risorse a Libia' : Il governo cerca una linea comune sui Migranti in vista del vertice tra i ministri dell'Interno di Roma, Vienna e Berlino. No ai movimenti secondari , insistere sul rafforzamento della protezione ...

Migranti : governo - serve ripensamento delle missioni Ue : No ai movimenti secondari, insistere sul rafforzamento della protezione delle frontiere esterne e per un serio ricollocamento europeo dei richiedenti asilo, sì al sostegno alla Libia e a un ...

Il digiuno e la protesta dei preti di strada contro il Governo sui Migranti : "Salvare vite è il primo dovere" : preti di strada, missionari e suore vogliono manifestare il loro dissenso rispetto alle politiche migratorie del ministro dell'Interno Matteo Salvini e del Governo. E per domani hanno indetto una "giornata di digiuno di giustizia in solidarietà coi migranti". Si raduneranno a mezzogiorno davanti alla basilica di San Pietro. Per dieci giorni poi saranno in piazza a Montecitorio, dove terranno un presidio.L'iniziativa è stata ...

Governo libico ringrazia l'Italia per "aiuto umanitario su Migranti"

Il governo tedesco trova l’accordo sui Migranti. E ora cerca un’intesa con l’Italia : Dopo una settimana di tensioni con i suoi vicini europei, la Germania ha voluto oggi rassicurare l’Austria che non intende effettuare respingimenti alla sua frontiera meridionale. Ha però insistito per bocca del suo ministro degli Interni Horst Seehofer di voler negoziare un accordo bilaterale con il governo italiano in modo da riportare verso l’Italia i migranti che hanno attraversato illegalmente la frontiera. Intese simili sono state siglate ...

Migranti - Delrio contro il governo : "Aggressioni e intimidazioni a Ong portano solamente più morti" : Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, ha incontrato i rappresentanti della Ong Open Arms che denunciano irregolarità in mare da parte della Guardia costiera libica: "La guerra ai trafficanti di vite umane si fa a terra e non certo in mare dove il soccorso non è derogabile. L'aggressione continua basata su nessun fatto e le intimidazioni alle Ong hanno come unico risultato più morti e non meno partenze".