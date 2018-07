ilfattoquotidiano

: Migranti, Gomez: “Minniti ha anticipato politica Salvini in maniera più educata. Ora Italia ha tentato strappo in U… - fattoquotidiano : Migranti, Gomez: “Minniti ha anticipato politica Salvini in maniera più educata. Ora Italia ha tentato strappo in U… - barbara_levada : RT @fattoquotidiano: Migranti, Gomez a Tajani: “Campi Libia? Inaccettabili e disumani. Bisogna evitare che accada ancora” - Leonesidiventa : RT @fattoquotidiano: Migranti, Gomez a Tajani: “Campi Libia? Inaccettabili e disumani. Bisogna evitare che accada ancora” -

(Di martedì 10 luglio 2018) Confronto a In Onda (La7) tra Peter, direttore de ilfattoquotidiano.it e Fq Millennium, e il presidente del Parlamento Europeo, Antonio, sulla questionespiega: “Da circa due anni i nostri vanno incon borse di soldi e pagano tribù locali e vari governanti. In questo modo, siamo riusciti a convertire gli scafisti in guardia costiera. Adesso con Salvini agli ex scafisti stiamo dando altri mezzi e la politica di Minniti, che era una politica di respingimenti non dichiarati, ora la facciamo più dichiaratamente. Diamo la zona SAR alla guardia costiera libica, che, a questo punto, non va più a salvare nessuno, ma semplicemente prende i gommoni e li riporta indietro”. E aggiunge: “Il problema è che le condizioni nei campi di detenzione libici, come si era accorto anche Minniti, sono disumane. Grazie al cielo, siamo riusciti a mandare in alcuni campi l’Onu. E ...