Migranti | fonti Difesa | non c' è nessun caso Trenta-Salvini

Migranti - fonti Difesa : missione Ue non compete a ministero Interni : "Eunavformed è una missione europea ai livelli Esteri e Difesa, non Interni. Ciò che va cambiato sono le regole di ingaggio della missione e per farlo occorre farlo nelle sede competenti, non a ...

Migranti - fonti : accordo Conte-Macron : 23.42 Il premier Giuseppe Conte ha concordato con il presidente francese Macron conclusioni direttamente ispirate agli obiettivi contenuti nella proposta italiana (European multilevel strategy for migration) e ora si sta cercando di coinvolgere altri Paesi" sui Migranti. E' quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi. A quanto si apprende da più fonti diplomatiche, la proposta di Francia e Italia riguarda la responsabilità condivisa sugli ...

Migranti - fonti Italia : “Negoziato su intero pacchetto o niente” : Migranti, fonti Italia: “Negoziato su intero pacchetto o niente” Migranti, fonti Italia: “Negoziato su intero pacchetto o niente” Continua a leggere L'articolo Migranti, fonti Italia: “Negoziato su intero pacchetto o niente” proviene da NewsGo.

Migranti - fonti Ue : 'Fuori da Schengen chi non è solidale' - Malta chiude i porti alle navi delle Ong : ... ma arrecherebbero un danno enorme alla nostra economia europea pari secondo me a uno o due punti di Pil". 28 giu 17:20 Mancato incontro fra Conte e Macron: tempi troppo stretti Il presidente ...

Migranti - fonti Ue : 'Fuori da Schengen chi non è solidale' - Malta chiude i porti alle navi delle Ong : ... ma arrecherebbero un danno enorme alla nostra economia europea pari secondo me a uno o due punti di Pil". 28 giu 17:20 Mancato incontro fra Conte e Macron: tempi troppo stretti Il presidente ...

Migranti - fonti Italia : 'Negoziato su intero pacchetto o niente' : Nel dibattito sui Migranti a Bruxelles "o si discute l'insieme del pacchetto presentato dall'Italia, oppure non si apre la trattativa. E' escluso che si possa parlare di movimenti secondari, senza un ...

Al via a Bruxelles il vertice sui Migranti | LiveFonti Ue : fuori da Schengen chi non è solidale : Al consiglio Ue si cercherà un'intesa a 28 sul principio di responsabilità condivisa per lo sbarco dei migranti come richiesto dall'Italia, e un accordo sui movimenti secondari come vuole la Germania

Migranti : fonti - accantonata bozza Ue : ANSA, - BRUXELLES, 21 GIU - La bozza di dichiarazione della riunione informale, circolata ieri, è stata accantonata. Gli sherpa dei Paesi che partecipano alla riunione informale di domenica, convocata ...