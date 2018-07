Migranti e donne in testa alla classifica dell’odio via Twitter | “Stranieri colpiti dal

Chiedete alle donne se sui Migranti ha ragione Zucchero o Vasco Brondi : Si mettano ai voti fra le donne che prendono treni e attraversano stazioni, specie all’imbrunire, le due diverse proposte sull’immigrazione espresse dalla canzone italiana: la proposta Vasco Brondi e la proposta Zucchero. Brondi ha firmato, insieme a esimi colleghi quali Caparezza, Elisa, Fiorella M

Migranti : Furlan - Salvini ci ripensi - no accanimento contro donne e bambini : ... ci ripensi e faccia proprio quel senso di umanità e solidarietà che è insito nella tradizione politica, culturale ed etica del popolo italiano, oltre che nei diritti fondamentali di rispetto della ...

Migranti : Furlan - Salvini ci ripensi - no accanimento contro donne e bambini : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – “I problemi di sicurezza e di ordine pubblico non giustificano questo accanimento inaccettabile e continuo nei confronti di donne in attesa di partorire, bambini in tenera età, persone malate o anziani bisognosi di cure ed assistenza”. Così la Segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan, commenta su facebook la circolare del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, inviata a prefetti e ...

2018 - quando Twitter odia : donne e Migranti i più bersagliati. Esplode l’antisemitismo : Si, si odia sempre più. Un mondo globalizzato accomunato da un imperativo categorico: odia il prossimo tuo, specialmente se non la pensa come te, o peggio, se diverso per razza, religione e preferenze sessuali. È così gli “haters” proliferano, specie sui social dove l'”hate speech” trova terreno fertile: troppo facile insultare qualcuno nascondendosi dietro un profilo. Improperi che non si pronuncerebbero mai nella vita ...

Migranti - stretta di Salvini sul diritto d'asilo per donne incinte - malati - bambini : la circolare inviata ai prefetti : ROMA - Un giro di vite brutale sui permessi di soggiorno per motivi umanitari, che si propone di limitare la concessione di questa tutela a donne, bambini e Migranti che affrontano viaggi disperati ...

Naufragio in Libia : 120 Migranti dispersi - morti 3 bimbi/ Ultime notizie - “a bordo 20 donne e 10 minori" : Libia, Naufragio in mare aperto: 100 migranti in acque dopo barcone rovesciato. Allarme da Guardia Costiera di Tripoli: Ong, "l'Italia e l'Europa chiudono i porti"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 18:52:00 GMT)

Migranti : marcia donne Washington - "pronte a farci arrestare" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Migranti - la nave Diciotti a Pozzallo : sbarcate 509 persone - molte le donne incinte : Nella notte tra martedì e mercoledì sono sbarcati a Pozzallo i 509 Migranti che erano a bordo della nave Diciotti, arrivata nel porto del Ragusano dopo sette giorni di navigazione in mare. Sbarcati...

Migranti - Aquarius a Valencia/ Video - donne e bambini primi a scendere. Salvini "Ora ne accolga altri 66mila" : Aquarius arrivata a Valencia, per 629 Migranti, finisce l’odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 14:15:00 GMT)

Catania - la nave Diciotti con 932 Migranti è arrivata/ 220 minori - 13 donne incinte - due non ce l’hanno fatta : Catania, la nave Diciotti con 932 migranti è arrivata: 220 minori, 13 donne incinte, due non ce l’hanno fatta. I profughi stanno ricevendo assistenza dal personale a terra(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Aquarius - Salvini : "Macron - ti do 9 mila Migranti"/ Video - "Francia respinge donne incinte e bambini" : Aquarius, Salvini: "Macron, ti do 9 mila migranti". Il ministro dell'Interno attacca la Francia dopo le critiche delle ultime ore, ecco l'appello al presidente transalpino(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 00:45:00 GMT)

Migranti : quattro donne in gravidanza trasferite a Palermo e Agrigento : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - quattro donne in stato di gravidanza, di cui una all'ottavo mese, sono state trasferite dalla nave 'Diciotti' della Guardia costiera prima sull'isola di Lampedusa e oggi, in elicottero, in diversi ospedali di Palermo e Agrigento. Le donne sono state trasferite negli os

Migranti - Salvini : "Un dovere salvare donne e bambini - ma l'Africa in Italia non ci sta" : "Il mio impegno sarà di far rispettare le leggi che esistono e laddove queste sono sbagliate di cambiarle perché accogliere donne e bambine che scappano dalla guerra, e salvare queste vite, è un ...

Governo Conte - spoiler : sarà nemico giurato di donne - Lgbt e Migranti : Il nuovo Governo? Una bella schifezza. Ce ne frega poco del fatto che ci siano cinque donne. Essere donne non migliora alcunché. Se poi si tratta di donne che legittimano un Governo in cui il ministro per la Famigghia (etero-catto-filofascista) è conosciuto per le affermazioni contro unioni civili e famiglie omogenitoriali e per la sua fanatica ideologia antiabortista direi che non possiamo certo considerarle un gran punto di riferimento. ...