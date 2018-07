Migranti | Diciotti sbarca in Italia per accertamenti giudiziari

VOS THALASSA - Migranti TRASFERITI SULLA DICIOTTI/ Ira Salvini : “nessuna nave aiuti i trafficanti di uomini” : Vos THALASSA, MIGRANTI TRASFERITI SULLA DICIOTTI. Ultime notizie: guardia costiera italiana non autorizzata allo sbarco, per una questione di natura procedurale(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 14:16:00 GMT)

Migranti - Viminale blocca nave italiana Vos Thalassa con 66 a bordo : trasferiti sulla Diciotti della Guardia costiera : Il nuovo caso della Vos Thalassa , la nave italiana che ha soccorso 66 Migranti in acque libiche, tiene banco nel governo. Il Viminale ha detto no all'approdo in Italia del rimorchiatore solitamente a ...

Migranti Vos Thalassa su nave Diciotti. Viminale : non in Italia : Migranti Vos Thalassa su nave Diciotti. Viminale: non in Italia L’imbarcazione privata ha recuperato una sessantina di persone in acque di competenza libica e il ministero dell’Interno non ha dato l’autorizzazione ad avvicinarsi ai porti Italiani. Migranti trasferiti su nave della guardia costiera. Viminale: posizione “non ...

Migranti da nave Thalassa alla Diciotti : 8.55 E'un caso la vicenda della nave privata Vos Thalassa intervenuta ieri sera in acque libiche per recuperare 66 Migranti.Dal Viminale si apprende che "ha anticipato l'intervento della Guardia Costiera libica che era già stata allertata. Era più lontata dei libici che stavano intervenendo". Dal ministero dell'Interno:no accesso in nostri porti Poi fonti del Viminale hanno riferito che i Migranti sono stati trasbordati sulla nave della ...

Migranti - NAVE DICIOTTI ARRIVATA A POZZALLO/ Video ultime notizie : 519 profughi - morto un nigeriano : MIGRANTI, NAVE DICIOTTI ARRIVATA a POZZALLO, Video: 519 persone a bordo, anche un cadavere. E' ARRIVATA nelle scorse ore in Sicilia l'imbarcazione della guardia costiera italiana(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 10:32:00 GMT)

Pozzallo - sbarcati dalla nave Diciotti 509 Migranti | Superstiti : "Sono oltre 70 i dispersi nel naufragio" : Sono sbarcati nella notte a Pozzallo i 509 migranti che erano a bordo della nave Diciotti, arrivata nel porto del Ragusano dopo sette giorni di navigazione in mare. Sarebbero oltre 70 idispersi del naufragio del gommone avvenuto la settima scorsa al largo della Libia

Migranti - la nave Diciotti a Pozzallo : sbarcate 509 persone - molte le donne incinte : Nella notte tra martedì e mercoledì sono sbarcati a Pozzallo i 509 Migranti che erano a bordo della nave Diciotti, arrivata nel porto del Ragusano dopo sette giorni di navigazione in mare. Sbarcati...