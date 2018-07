Migranti | da Vos Thalassa a Lifeline | navi private e Ong in soccorso

Migranti - Salvini blocca nave italiana Vos Thalassa. Toninelli : "equipaggio a rischio" : 11.37 - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli si dice "Orgoglioso della Guardia Costiera italiana, che con nave Diciotti ha preso a bordo 60 Migranti che stavano mettendo in pericolo di vita l'equipaggio del rimorchiatore italiano Vos Thalassa. Ora avanti con indagini per punire facinorosi". Il ministro fa riferimento al rimorchiatore, non incrociatore, di piattaforme petrolifere che ieri sera ha soccorso circa 60 ...

I Migranti che si trovavano a bordo della Vos Thalassa, al largo delle coste di Tripoli, sono stati trasferiti a bordo di una nave della Guardia costiera italiana, la Diciotti. È quanto si apprende da fonti del Viminale secondo cui la Vos Thalassa, rimorchiatore a servizio delle piattaforme petrolifere, è intervenuta ieri sera in acque libiche

Il caso dei 60 Migranti recuperati dalla nave Vos Thalassa e poi trasbordati sulla nave Diciotti della Guardia Costiera agita e non poco le acque del governo. Se da un la to il Viminale ha di fatto chiuso il porto al rimorchiatore, dal ministero dei Trasporti guuidato da Toninelli potrebbe arrivare il via libera all'attracco. Ma in questa vicenda c'è un aspetto del tutto nuovo: la nave ha raccolto un s.o.s in una zona di competenza della guardia

