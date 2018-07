Migranti da nave Thalassa alla Diciotti

: Abbiamo accolto a Messina 106 #migranti salvati da nave Eunavformed. Ce lo impone folle accordo europeo Sophia con… - DaniloToninelli : Abbiamo accolto a Messina 106 #migranti salvati da nave Eunavformed. Ce lo impone folle accordo europeo Sophia con… - LegaSalvini : 'Porti italiani chiusi anche alle navi militari europee', la richiesta di Salvini dopo lo sbarco della nave irlande… - fattoquotidiano : Migranti, nave irlandese a Messina: 106 sbarcati. Toninelli: “Ce lo impone folle accordo Sophia”. Salvini: “Porti c… -

E'un caso la vicenda dellaprivata Vosintervenuta ieri sera in acque libiche per recuperare 66.Dal Viminale si apprende che "ha anticipato l'intervento della Guardia Costiera libica che era già stata allertata. Era più lontata dei libici che stavano intervenendo". Dal ministero dell'Interno:no accesso in nostri porti Poi fonti del Viminale hanno riferito che isono stati trasbordati sulladella Guardia Costiera "". E fanno sapere: "Non cambia la posizione del ministro dell'Interno".(Di martedì 10 luglio 2018)