Migranti | Conte convoca nuovo vertice a P Chigi

Migranti : Conte convoca vertice a Palazzo Chigi nel pomeriggio : Si terrà un nuovo vertice di governo sul tema immigrazione, nel pomeriggio, a Palazzo Chigi. convocati dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, vi parteciperanno i ministri di Interno, Difesa ed Esteri, Matteo Salvini, Elisabetta Trenta ed Enzo Moavero Milanesi.

Conte : “Missioni internazionali? Da rivedere - i Migranti siano distribuiti in tutti i Paesi Ue” : In un'intervista il premier Conte ribadisce che in tema di immigrazione va ridiscusso il ruolo dell'Italia nelle missioni internazionali. A proposito di Sophia dice: "Alcuni aspetti di questa operazione internazionale andrebbero riformulati. Soprattutto per operare una redistribuzione dei migranti soccorsi in area Sar tra i vari Paesi europei".Continua a leggere

Migranti - Conte : rivedere regole missioni internazionali : Roma, 10 lug., askanews, - Le regole delle missioni internazionali che seguono le navi impegnate nel Mediterraneo sul fronte Migranti 'si possono e si debbono rivedere, perché così come sono ...

Migranti - Conte : Ong sono importanti ma rispettino regole : Roma, 10 lug., askanews, - Le Ong non sono un pericolo, svolgono in tema di Migranti 'un ruolo importante nella nostra società. Ma è fondamentale che le loro navi rispettino le regole e non ...

Migranti - giovedì il vertice di Innsbruck : Salvini frenato sulle missioni europee - mercoledì nuovo incontro con Conte : “Al vertice di Innsbruck di giovedì presenteremo un nostro documento. La nostra priorità è la difesa delle frontiere esterne“. Matteo Salvini parla al termine del faccia a faccia con il premier Giuseppe Conte in vista della riunione dei ministri dell’Interno europei nella città austriaca. I due si incontreranno ancora mercoledì per decidere la linea italiana, ma intanto dalle parole del ministro degli Interni è sparita l’idea ...

Vertice Conte-Salvini sui Migranti : il governo non vuole più sbarchi in Italia : Al prossimo Vertice di Innsbruck il governo Italiano parlerà "con una sola voce" e presenterà una serie di richieste: no ai movimenti secondari, insistere sul rafforzamento della protezione delle frontiere esterne e per un serio ricollocamento europeo dei richiedenti asilo, sì al sostegno alla Libia e a un ripensamento sulle varie missioni europee in particolare sulla parte che prevede che chi viene salvato sia portato automaticamente in ...

Migranti : 11/7 vertice Conte-Salvini : ANSA, - ROMA, 9 LUG - E' previsto per domani 10 luglio un incontro tecnico sull'immigrazione, mentre mercoledì 11 ci sarà una seconda riunione tra il ministro e vicepremier Matteo Salvini e il ...

Migranti - Bettazzi uno dei “vescovi-coraggio” scrive a Conte : “Non si usino i porti chiusi per ottenere più consensi” : “Siamo tanti a non volerci sentire responsabili di navi bloccate e di porti chiusi, mentre ci sentiamo corresponsabili di governi che, dopo avere sfruttato quei Paesi e continuando a vendere loro armi, poi reagiscono se si fugge da quelle guerre e da quelle povertà; non vogliamo vedere questo Mediterraneo testimone e tomba di una sorta di genocidio, di cui diventiamo tutti in qualche modo responsabili”. A scriverlo in una lettera al ...

Migranti - crisi e contestazioni : la politica ha perso la bussola - nessuno ci capisce più niente : Intendiamoci, non sto accusando nessuno di essersi improvvisamente rincretinito. Il fatto è però che persino là dove il cittadino comune è solito informarsi (partiti, televisioni, giornali) per cercare di raccapezzarsi sull’attuale situazione politica in rapidissima evoluzione, l’incertezza da noi regna sovrana. Il Partito democratico, che dettava la linea politica della sinistra e del centro democratico del Paese, dopo le tremende scoppole ...

Migranti : Conte - dall’Italia 12 unità navali alla Libia : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Dall’Italia dodici motovedette destinate alla Libia. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa sul dl dignità in corso a Chigi in cui ha fatto il punto, più in generale, sui provvedimenti varati ieri dal cdm. “Il tema immigrazione e’ sotto la nostra costante attenzione”, ha rimarcato il premier. Il decreto approvato nella riunione di ...

Vittoria di Conte sui Migranti? La stampa estera non dice quello che il M5s vuole farle dire : Questa mattina Luigi Di Maio ha rilanciato un post pubblicato sul Blog delle Stelle. "A proposito dell’ultimo Consiglio europeo e della narrazione che ne ha fatto la stampa italiana", ha scritto sulla sua pagina Facebook il capo politico del M5s. Il titolo del post era emblematico: "Conte al Consigl

SONDAGGI POLITICI/ Migranti - il 71% approva la linea-Salvini : porti chiusi - Governo Conte cresce al 62% : SONDAGGI Elettorali POLITICI, le ultime notizie e intenzioni di voto: Lega-M5s fanno sparire l'opposizione. Tiene il Pd al 20%, sprofonda Berlusconi con Forza Italia all'8,9%(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 17:10:00 GMT)