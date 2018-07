Migranti | concesso il permesso di soggiorno perché soffre di flatulenze

ilgiornale

(Di martedì 10 luglio 2018) Salvini nei giorni scorsi ha preso carta e penna per scrivere ai prefetti e alle commissioni territoriali per il diritto d'asilo. L'obiettivo era semplice, e già annunciato in campagna elettorale: ridurre il numero di permessi diconcessi aiper "motivi umanitari".Come rivelato dal Giornale.it, infatti, questo tipo di accoglienza viene concessa (in pratica) solo nel Belpaese, mentre altri stati ne fanno un utilizzo decisamente residuale. Nel 2017, in Italia il 25% delle domande di asilo rigettate sono poi state "recuperate" inper motivi umanitari. Una sentenza della Cassazione ha allargato le maglie di questa concessione che Salvini vorrebbe invece stringere. Secondo i giudici le commissioni devono fare una "valutazione comparativa per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell"esercizio dei diritti umani, al di sotto ...