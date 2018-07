: Migranti, la sfida dei preti e delle suore di strada: digiuno e presidio di 10 giorni a Montecitorio contro le poli… - fattoquotidiano : Migranti, la sfida dei preti e delle suore di strada: digiuno e presidio di 10 giorni a Montecitorio contro le poli… - LegaSalvini : MIGRANTI, NO ANCHE ALLE NAVI DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI. SALVINI: 'CHIEDERÒ ALL'UE DI BLOCCARE L'APPRODO' - LegaSalvini : MIGRANTI: SALVINI, A INNSBRUCK CHIEDERÒ STOP ALLE NAVI DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI -

Nel primo semestre, iarrivati in Italia sono diminuiti di oltre l'80% rispetto a un anno fa. E' il dato del dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione pubblicato sul sito del. Sono sbarcati 16.935,rispettivamente il 78,22 e l'80,13% in meno dello stesso periodo del 2016 e 2017. Per quelli provenienti dalla Libia, nel primo semestresi registra un calo dell'85,85%.Dei 16 mila arrivati,risultano ricollocati 12.725 (5.439 in Germania, 1,408 Svezia, 1.020 Paesi Bassi)(Di martedì 10 luglio 2018)