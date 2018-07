Microsoft presenta ufficialmente Surface GO

Microsoft Font Maker : presentata l’app per creare il font personalizzato sulla calligrafia : Il Colosso di Redmond ha annunciato ieri sera la nuova app Microsoft font Maker. In realtà è disponibile da svariate settimane sullo store ma adesso è stata ufficializzata a tutti gli effetti. Si tratta di una UWP teoricamente installabile solo su Redstone 5 ma di fatto può essere utilizzata anche dagli utenti Fall Creators Update e April Update. La sua utilità consiste nel creare font di sistema totalmente basati sulla calligrafia reale degli ...

Microsoft Notizie : presentato ufficialmente il rebrand di MSN News : Tramite un post pubblicato sul blog ufficiale, Microsoft ha presentato ufficialmente Microsoft Notizie: non si tratta di un nuovo servizio ma l’evoluzione, o meglio, il rebrand di MSN News. Microsoft Notizie è dunque il nuovo nome del “motore generale” alla base dell’intero settore dell’informazione by Redmond che vanta ben 23 anni di esperienza, un migliaio di editori premium e oltre 3.000 agenzie di stampa in ...

Xbox : Microsoft presenta più di 50 titoli tra cui 18 esclusive e 15 World Premiers : GEARS 5 , IN ESCLUSIVA SU Xbox ONE E WINDOWS 10 - ANTEPRIMA MONDIALE, : nei panni di Kait, i giocatori potranno esplorare il più straordinario e vasto mondo Gears mai creato. Si potrà giocare da soli ...

E3 2018 : un trailer mostra tutti i giochi dell'ID@Xbox presentati alla conferenza di Microsoft : La conferenza E3 2018 di Microsoft è stato uno show molto ricco di contenuti e dal ritmo piuttosto serrato. Sul palco del colosso di Redmond sono stati svelati annunci molto importanti e, la maggior parte, riguardavano grandi produzioni in arrivo ed esclusive come ad esempio Gears of War 5.Ma la conferenza ha offerto anche dell'altro. Infatti, è stato mostrato un trailer dedicato ai giochi dell'ID@Xbox, il programma pensato appositamente per gli ...

Xbox E3 2018 : ecco i principali giochi presentati da Microsoft : Dopo più di due ore di conferenza, Microsoft ha terminato l’Xbox E3 2018 presentando numerosi giochi tra cui diverse esclusive Windows 10 e Xbox One, nuovi DLC e nuovi World Premiere ovvero titoli multipiattaforma rivelati in anteprima mondiale. Esclusiva – Crackdown 3 (data di lancio svelata: febbraio 2019) Crackdown 3 farà il boom il prossimo febbraio, quando i giocatori faranno esplodere il crimine vestendo i panni di un agente ...

Halo Infinite e Gears 5 presentati all’E3 2018 Microsoft : tutti i video : La conferenza Xbox di Microsoft è conclusa, di seguito illustreremo tutte le novità. La casa di Redmond ha annunciato di aver raddoppiato l’investimento negli studi di sviluppo e presentato oltre 52 giochi tra cui 18 esclusive per console. La line-up di giochi visti durante l’evento include titoli per ogni tipo di giocatore, da esclusive come Forza Horizon 4, Halo Infinite e Gears 5 passando per titoli indipendenti come Session, Below, Ashen e ...

E3 2018 : Microsoft presenta più di 50 titoli - 18 esclusive e 15 World Premiers : La conferenza Xbox di oggi all’E3 è stata la più grande conferenza Microsoft di sempre, con oltre 6.000 persone, tra cui più di 1.000 fan, invitate al Microsoft Theater. Microsoft ha annunciato di averraddoppiato l’investimento negli studi di sviluppo e presentato oltre 52 giochi tra cui 18 esclusive per console e 15 World Premiers. Vi invitiamo a consultare il nostro articolo E3 ...

Mixer : Microsoft presenta MixPlay e novità per il sito web : Mixer, il servizio di game-streaming acquisito da Microsoft e conosciuto precedentemente come Beam, ha appena compiuto il suo primo compleanno e, per festeggiare, non mancheranno nuove funzionalità. Come di evince dal comunicato, dopo aver elogiato Mixer che ha superato i 10 milioni di utenti attivi con le visualizzazioni aumentate di oltre 5 volte dal lancio, l’azienda di Redmond annuncia le due principali novità in arrivo per la ...

Xbox One : Microsoft presenta l’aggiornamento di giugno (versione 1806) : Dopo aver rilasciato pubblicamente l‘aggiornamento di maggio per Xbox One introducendo interessanti novità come il supporto ai 120HZ e l’editor video integrato nel menu guida, ecco che Microsoft annuncia il major update successivo. Con un post pubblicato su Xbox Wire, il blog ufficiale targato Xbox, Brad Rossetti ha svelato il nuovo aggiornamento di giugno che, come dice il nome stesso, dovrebbe arrivare al pubblico, salvo ovviamente ...

Microsoft presenta Xbox Ideas - l’evoluzione dei feedback per console : Microsoft è, generalmente parlando, un’azienda che incentiva molto i suoi utenti a inviare feedback e suggerimenti per migliorare i propri servizi: su Windows 10, ad esempio, abbiamo l’Hub di feedback utilizzato in particolar modo dagli Insider. Per quanto concerne Xbox One, esiste il cosiddetto programma “Xbox feedback” che, a partire da oggi, subirà un’evoluzione trasformandosi in Xbox Ideas. L’intenzione ...