Miccichè | “Ronaldo alla Juve operazione storica”

(Di martedì 10 luglio 2018) Il Presidente della Lega Serie A Gaetanoha espresso le proprie congratulazioni al Presidente dellantus Andrea Agnelli per "essere riuscito ad attrarre in Italia Cristiano Ronaldo, un'storica non solo per lantus e per la città di Torino ma anche per tutto lo sport italiano. A beneficiarne sarà il sistema calcio italiano nel suo insieme non solo in termini di spettacolo e competizione, ma anche per quanto riguarda la creazione di valore del settore. Mi aspetto che questarappresenti anche un volano per lo sviluppo del territorio e del turismo legato ai grandi eventi sportivi". (AdnKronos)