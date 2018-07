«Mi vuoi sposare?» | proposta di matrimonio al concerto di Jovanotti Lui si commuove

leggo

: Da qualche settimana ? STANNO INSIEME SOLO DA QUALCHE SETTIMANA . Lo voleva chiudere quando gli ha detto ciao come… - VMangiapia : Da qualche settimana ? STANNO INSIEME SOLO DA QUALCHE SETTIMANA . Lo voleva chiudere quando gli ha detto ciao come… - daydremw : MI VUOI SPOSARE? - lostinwriting_ : Poi fantastici quelli che alla mia affermazione di non volermi né sposare né avere figli dicono 'vUoI rEsTaRe ZiTeL… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Amelia è giustamente incredula nel momento in cui Luigi si inginocchia con un anello in mano per chiederle di sposarlo . A rendere speciale ladi Luigi è 'A Te' cantata dallo stesso...