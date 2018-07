Meteo | temporali e grandine in arrivo al Nord | e da venerdi caldo africano con 42 gradi

Allerta Meteo - forte maltempo nelle prossime ore al Nord : violenti temporali Mercoledì 11 Luglio - caldo in aumento al Sud : 1/9 ...

Meteo - peggiora il tempo al Nord : temporali - grandinate e temperature in calo : peggiora il tempo sulle regioni settentrionali. Secondo gli esperti Meteo ancora una volta la Scandinavia sgancerà “un proiettile di grandine e temporali” verso il cuore dell'Europa. Oggi i primi temporali cominceranno a seminare scompiglio su tutto l'arco alpino e in serata scenderanno verso la pianura della Lombardia.Continua a leggere

Allerta Meteo Veneto : ancora instabilità - temporali dal pomeriggio di oggi : Continua la fase di tempo instabile in Veneto: da oggi pomeriggio sino alle ore 14 di mercoledì 11 luglio potranno verificarsi temporali occasionali, più probabili nella giornata di domani martedì 10 con rovesci sparsi, anche intensi. Il Centro funzionale decentrato della protezione civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per il bacino idrografico dell’Alto Piave, e in particolare per i movimenti franosi nell’area di ...

Meteo - “attacco vichingo” al cuore dell’estate : in arrivo temporali e grandinate : Secondo gli esperti Meteo la nuova settimana sarà caratterizzata da due eventi principali: una nuova fase di maltempo pilotata dalle correnti norvegesi e il ritorno dell'anticiclone africano Caronte. Dopo un lunedì soleggiato e caldo, tra domani e mercoledì aria più fresca scandinava sferrerà un duro attacco vichingo a Caronte.Continua a leggere

Meteo Italia - il punto della situazione nel weekend : più caldo al Nord che al Sud - forti temporali in Toscana

Allerta Meteo Firenze : codice giallo per temporali : codice giallo per la giornata di oggi, sabato 7 luglio, per rischio idreogeologico e temporali forti in provincia di Firenze. E’ quanto segnala in una nota la Protezione civile della Città metropolitana di Firenze. Particolare attenzione nelle aree del Valdarno, Valdelsa e nelle zone di Bisenzio e Ombrone. Ai forti temporali potranno essere associati colpi di vento e grandinate. L'articolo Allerta meteo Firenze: codice giallo per temporali ...

ESTATE 2018 sempre più dal Meteo TROPICALE con afa - temporali - nubifragi - GRANDINE : La cronaca, quindi la realtà tangibile dei fatti, rinnova eventi meteo con piogge di intensità monsonica. Ne hanno ampiamente parlato le cronache come l'alluvione lampo nella tranquilla zona di Moena ...

Allerta Meteo Liguria : codice giallo e temporali nel levante : La Protezione Civile della Liguria ha diffuso un’Allerta gialla per temporali dalle 3 alle 13 di domani nella parte orientale della provincia di Genova e in tutta la provincia di La Spezia. temporali localmente intensi stanno già interessando il Nord Italia e deboli precipitazioni al momento stanno colpendo anche alcune zone del centro e del ponente della Liguria. Dalla notte residue condizioni di instabilità potranno determinare temporali ...

Allerta Meteo Veneto : in arrivo temporali “di forte intensità” : Ancora temporali, anche di forte intensità, interesseranno il Veneto nelle prossime ore. Alla luce delle previsioni Meteo emesse da Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto, ha diramato un avviso di criticità dichiarando lo Stato di Attenzione per Criticità Idrogeologica su tutto il territorio. L’Avviso è valido dalle 14.00 di oggi alle 24.00 di domani, 6 luglio. Visti i fenomeni Meteorologici previsti, ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per piogge e temporali in arrivo : Instabilità in Toscana per transito di aria fresca in quota: piogge e temporali già dalla serata di oggi interesseranno il centro e il nord della regione. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo valido a partire dalla mezzanotte di oggi fino alle 20 di domani. Attesi da stasera rovesci o temporali isolati sulle zone interne settentrionali e orientali, in particolare sulle zone appenniniche. Occasionalmente ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : codice giallo per temporali : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un avviso di Allerta di color giallo a causa dell’arrivo previsto di temporali, anche forti, che potrebbero causare episodi di criticità idrogeologica in regione. Domani su tutte le zone saranno probabili rovesci e temporali, specie dal pomeriggio-sera e fino al mattino di venerdì, che potrebbero essere anche forti. Atmosfera piuttosto afosa con brezza sostenuta sulla costa. Per ...