Meteo | attesi temporali al Nord Da venerdì ondate di calore

“Caldo - ma per poco”. Meteo - afa e umidità diffusa. Poi cambia tutto : dove sono attesi temporali e grandinate : È arrivato con tutto il suo carico di caldo e anche afa: stiamo parlando dell’anticiclone africano Scipione che nei prossimi giorni riscalderà l’Italia con temperature sopra la media. Il team del sito www.iL Meteo .it comunica che nel weekend il sole sarà prevalente su quasi tutte le regioni, ma alcuni focolai temporaleschi potranno formarsi a macchia di leopardo sull’arco alpino e al Centro sui monti tra frusinate, aquilano e i isernino. ...

Finale Champions League : ecco le previsioni Meteo per l’attesissima Real Madrid-Liverpool : La Finale della UEFA Champions League si svolgerà sabato sera a Kiev, in Ucraina. Previsto un cielo prevalentemente sereno per tutta la partita tra Real Madrid e Liverpool all’Olimpiyskiy National Sports Complex. Bel tempo, dunque, con temperature stagionali e niente pioggia. Le temperature scenderanno dai quasi 17°C del calcio d’inizio ai 13°C alla fine dell’incontro. Le raffiche di vento nel pomeriggio si ridurranno dal tramonto ad una leggera ...