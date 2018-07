Mert and Marcus | il volume imperdibile di Taschen

Mondiali Russia 2018 - il Belgio c'è : vittoria con Panama 'passeggiando' - esordio super per Mertens : Belgio vittorioso alla prima a Russia 2018, contro Panama vittoria in scioltezza da parte della Nazionale guidata da Martinez Mondiali Russia 2018, il Belgio ha vinto all'esordio contro Panama per 3-0,...

Mondiali Russia 2018 - il Belgio c’è : vittoria con Panama “passeggiando” - esordio super per Mertens : Belgio vittorioso alla prima a Russia 2018, contro Panama vittoria in scioltezza da parte della Nazionale guidata da Martinez Mondiali Russia 2018, il Belgio ha vinto all’esordio contro Panama per 3-0, una gara abbastanza agevole nonostante il primo tempo si sia concluso a reti bianche. A sbloccare l’incontro ci ha pensato il calciatore del Napoli Dries Mertens, il quale con un colpo da biliardo dei suoi ha portato in vantaggio la ...

Napoli - Mertens : 'Non andrò mai in Cina - mia moglie Kat non vuole' : 'Non giocherò mai in Cina perchè mia moglie Kat non vuole andare fin lì. Ma ho avuto la chance per farlo, anche perchè hai la possibilità di guadagnare in due anni tanto quanto guadagni in tutta la ...

Calciomercato Napoli - Mertens sicuro : “non andrò in Cina” : “Non giocherò mai in Cina perchè mia moglie Kat non vuole andare fin lì. Ma ho avuto la chance per farlo, anche perchè hai la possibilità di guadagnare in due anni tanto quanto guadagni in tutta la carriera. Io sto molto bene a Napoli, mi piace molto ed ho due anni di contratto perciò vediamo come va a finire”. Lo ha detto Dries Mertens in uno speciale a lui dedicato dalla tv belga Een, da cui sono state tratte queste dichiarazioni ...

Roland Garros – Halep sul velluto : la numero 1 al mondo liquida Mertens e accede ai quarti : Simona Halep liquida Elise Mertens in due set e accede ai quarti di finale del Roland Garros: la numero 1 al mondo affronterà la vincente di Kerber-Garcia Basta solo un’ora a Simona Halep per risolvere la pratica Mertens ed accedere ai quarti di finale del Roland Garros. La tennista romena, attualmente numero 1 al mondo e finalista perdente della scorsa edizione del Roland Garros, ha superato Elise Mertens (numero 16 WTA) in due set con il ...

Mertens : Futuro? Quando torno vediamo. Su Ancelotti ' : L'Attaccante del Napoli e della Nazionale Belga, Dries Mertens, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Premium Sport: ' Futuro a Napoli? Sì, vediamo com'è la storia. Non ho capito la storia con Sarri, ora sto qui, Quando torno vediamo. . Clausola bassa? Si ma ho due anni di contratto con il Napoli e sto bene a ...

Napoli-Crotone 2-0 | La diretta Esce un grande Milik per Mertens : Il Napoli di Sarri, reduce dalla vittoria di Marassi sulla Sampdoria e per la prima volta in questo campionato aritmeticamente fuori dalla lotta per la conquista dello scudetto, saluta i propri...

Icardi o Immobile - a voi il trono : Mertens grande escluso : Delude il belga dopo l’exploit dello scorso anno Un ultimo atto thriller, inaspettato per certi versi, quello che porrà di fronte la Lazio di Inzaghi all’Inter di Spalletti. Inaspettato perché dopo il ko fra mille polemiche contro la Juventus sembrava avesse estromesso i nerazzurri dalla lotta al quarto posto. Poi la vittoria di Udine e la quasi contemporanea battuta di arresto della Lazio contro l’Atalanta avevano riaperto tutto, prima ...

Germania - quella confessione di Mertesacker : “Sollevato quando l’italia ci eliminò nel 2006” : Germania- Un passo indietro e confessioni piuttosto atipiche da parte di Mertesacker, difensore tedesco attualmente in forza all’Arsenal. Poche settimane fa, lo stesso giocatore, ai microfoni di “Der Spiegel”, si lasciò andare ad una confessione piuttosto sconvolgente. “SOLLEVATO DOPO L’ELIMINAZIONE NEL 2006” Il difensore tedesco ha così dichiarato: “Non ce la faccio più. La pressione ...