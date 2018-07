Mercato NBA – Tentativo di rinnovo Rockets-Capela | distanza abissale fra domanda e offerta

Mercato NBA – Belinelli senza filtri : “vi racconto la notte della firma con gli Spurs. Sixers? Mi hanno deluso perchè…” : Marco Belinelli commenta con estrema sincerità le trame di meercato NBA che lo hanno portato ai San Antonio Spurs: la guardia azzurra delusa dal comportamento dei Sixers Il Mercato NBA ha passato le sue fasi iniziali, quelle di grandi colpi, nei quali i principali free agent hanno trovato una nuova sistemazione. Fra essi anche l’azzurro Marco Belinelli che, a sorpresa, non è stato confermato dai Sixers dopo la buona metà conclusiva ...

Mercato NBA – Lillard fa chiarezza e ammette : “addio ai Portland Blazers? Mi ha dato fastidio una cosa…” : Damian Lillard ha fatto chiarezza sulle voci di Mercato che parlano di un suo possibile addio ai Portland Blazers: la stella della squadra ha assicurato la sua permanenza, togliendosi però qualche sassolino dalla scarpa Nelle ultime ore, i tifosi dei Portland Trail Blazers hanno vissuto momenti di grande apprensione. I più recenti rumor di Mercato, parlano di un possibile addio di Damian Lillard, stella della squadra, destinato alla corte ...

Mercato NBA - Chris Paul consiglia i Rockets : 'Prendiamo Carmelo Anthony' : L'inizio di luglio è un periodo di transizione in NBA, tra il Mercato che di giorno in giorno cambia le composizioni dei vari roster e la Summer League che diventa il primo banco di prova per giovani ...

Mercato NBA – Brook Lopez è un nuovo giocatore dei Bucks : Milwaukee ha il centro che cercava : Mercato NBA, Brook Lopez firma un annuale con i Milwaukee Bucks: coach Budenholzer ha finalmente il centro che serviva alla franchigia del Wisconsin Secondo quanto si legge su Yahoo Sport, Brook Lopez è un nuovo giocatore dei Milwaukee Bucks. L’ex centro dei Los Angeles Lakers, diventato free agent, ha firmato un contratto annuale, con eccezione biennale da 3.8 milioni. Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile rifirma con i ...

Mercato NBA – Zaza Pachulia lascia gli Warriors : firmato un annuale con i Detroit Pistons : Zaza Pachulia lascia i Golden State Warriors. Il centro georgiano è un nuovo giocaotre dei Detroit Pistons: percepirà un ingaggio da 2.4 milioni per un anno Dopo due anni passati a giocare con i fenomeni dei Golden State Warriors, con tanto di vittoria di ben 2 anelli NBA, Zaza Pachulia ha lasciato i Golden State Warriors, il centro georgiano ha firmato un contratto annuale di 2.4 milioni di dollari con i Detroit Pistons del neo coach ...

Mercato NBA - Cavs 'feriti ma grati' a LeBron James - Kevin Love non si muove : ... altrimenti andrà ad Atlanta come da accordi per lo scambio di Korver, e per questo potrebbero avere tutti gli incentivi del mondo a "tankare" nel caso in cui la squadra non si rivelasse competitiva ...

Mercato NBA - scambio a tre Hornets-Magic-Bulls : Biyombo torna a Charlotte : Dopo le firme dei principali free agent, le squadre iniziano le piccole manovre per sistemare il salary cap: nella notte gli Charlotte Hornets, gli Orlando Magic e i Chicago Bulls hanno concordato uno ...

Mercato NBA - trattative caldissime : rinnovo shock per Booker - si muovono i Bulls - nuovo innesto Warriors : Mercato NBA molto vivace durante queste ore concitate di free agency, gli Warriors continuano a puntellare il roster Mercato NBA, notte di trattative concitate, con la free agency che sta tenendo tutti col fiato sospeso. Partiamo dalla notizia più importante di queste ore: Devin Booker ha firmato un contratto per 5 anni a 158 milioni di dollari, estensione massima del contratto con i Phoenix Suns. Cifre folli per la guardia che ha sì ...

Mercato NBA – Strategia Lakers - LeBron James cambierà modo di giocare : la regia sarà affidata a Lonzo Ball e Rondo : I Lakers e LeBron James hanno concordato le scelte di Mercato, in vista di un cambiamento nel modo di giocare del numero 23: la regia della squadra sarà affidata a Lonzo Ball e Rajon Rondo LeBron James ai Lakers cambierà modo di giocare. Sembra pura utopia pensare al numero 23 senza palla in mano, visto l’ultimo anno ai Cavs nel quale era di fatto il playmaker della squadra (pur giocando ala). Eppure, visti anche gli arrivi dal ...

Mercato NBA – Rajon Rondo carica i Lakers : “con LeBron James mi aspetto solo di vincere. Lonzo Ball? Vi dico che…” : Rajon Rondo, nuovo playmaker dei Lakers, ha esaltato le qualità dei losangelini, non ponendosi limiti negli obiettivi: con LeBron James in squadra è tutto possibile Fra le tante trattative avvenute nei primi giorni di Mercato NBA, una di quelle passate un po’ in sordina è stata l’acquisto di Rajon Rondo da parte dei Los Angeles Lakers. L’ex playmaker dei Pelicans ha firmato un annuale a 9 milioni, una cifra importante per ...

Tony Parker lascia gli Spurs dopo 17 anni/ Mercato NBA - biennale con gli Hornets : “Vado da Michael Jordan” : Tony Parker lascia gli Spurs dopo 17 anni. Mercato Nba, biennale con i Charlotte Hornets: “Vado da Michael Jordan”. Il cesista francese era stato scelto nel draft del 2001 dai texani(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 12:56:00 GMT)

Mercato NBA - Zach LaVine : i Kings offrono 78 milioni - i Bulls pareggiano l'offerta : Le voci avevano già anticipato un interessamento dei Kings, ma nelle ultime ore sono arrivate le definitive conferme e un ricco rinnovo per il diretto interessato: Zach LaVine, restricted free agent ...

Mercato NBA - Jusuf Nurkic rinnova con Portland e si "accontenta" di 48 milioni in 4 anni : Resta a Portland il free agent più importante che i Blazers rischiavano di farsi sfuggire questa estate: Jusuf Nurkic ha deciso di prolungare il proprio contratto di altri quattro anni, incassando 48 ...

Mercato NBA - importanti novità nella notte : tutti i free agent si stanno “sistemando” : Mercato NBA, succede di tutto nella lega più bella al mondo, da Carmelo Anthony a Parker, i veterani pian piano trovano una nuova casa Mercato NBA, la free agency prosegue dopo i botti iniziali con LeBron James e Cousins ad animare la scena. nella notte vi sono state altre importanti trattative che cambieranno anch’esse la geografia della lega. Parker ad esempio, ha lasciato i suoi amati Spurs in ricostruzione, per approdare a ...