Mercato Inter | i nerazzurri pensano a Morata | sarebbe un colpo da 60 milioni RUMORS

Mercato Inter - Dembélé : settimana decisiva - l'ostacolo cinese potrebbe 'sparire' : L'Inter può ritenersi una delle squadre più impegnate in questa sessione estiva di CalcioMercato. La squadra nerazzurra, allenata da Luciano Spalletti, ha all'attivo ben cinque acquisti di tutto rispetto. I nerazzurri hanno concluso infatti 5 operazioni in entrata, ovvero quelle di Stefan de Vrij, Kwadwo Asamoah, Lautaro Martinez, Radja Nainggolan e Matteo Politano. Ma non finisce qui, perché Ausilio vorrebbe 'aggiustare' altri reparti [VIDEO]in ...

CalcioMercato Inter - settimana importante per Dembelé : l’allarme Cina ‘rientra’ venerdì : venerdì chiuderà il mercato cinese, dunque l’Inter avrà via libera per convincere Dembelé a trasferirsi in nerazzurro Secondo giorno di lavoro in casa Inter, ma gli occhi sono puntati soprattutto sul mercato. Dopo i colpi Nainggolan e Politano, il club nerazzurro prosegue la propria attività per rinforzare ulteriormente la squadra a disposizione di Spalletti. Sempre dritte le antenne per quanto riguarda Dembelé, centrocampista del ...

CalcioMercato Napoli - Vrsaljko nel mirino : la squadra di Ancelotti tenta di soffiarlo all’Inter : Sime Vrsaljko nel mirino del Napoli, si apre l’asta con l’Inter per il terzino destro dell’Atletico Madrid Sime Vrsaljko è nel mirino di due squadre italiane. In principio è stata l’Inter ad apparire interessata al terzino destro dell’Atletico Madrid e della Nazionale croata, ora è anche il Napoli a palesare il suo interesse. Visti i lunghissimi tempi di recupero di Faouzi Ghoulam e le prestazioni di Vrsaljko ...

CalcioMercato Napoli - sfida all'Inter per Vrsaljko : nerazzurri restano in pole : Un duello tutto italiano intorno al futuro di Sime Vrsaljko . Il terzino destro dell 'Atletico Madrid, impegnato in questi giorni con la Croazia nel Mondiale in Russia, è infatti sempre un obiettivo ...

Milan - Mirabelli fa il punto sul Mercato : “Suso Inter? No - nessuno vuole andare via. Acquisti? 10 alternative per ruolo - ma…” : Massimiliano Mirabelli fa il punto sul mercato del Milan: il ds rossonero spiega le strategie in entrata e in uscita del club, escludendo categoricamente la pista Suso-Inter Con una situazione societaria più oscura che mai, il mercato del Milan sembra alquanto bloccato. Eppure, non è realmente così. Se fino ad ora sono arrivati solo colpi a parametro zero, Massimiliano Mirabelli sta comunque sondando il terreno per diversi colpi in ...

Mercato Roma - l'Inter cerca un terzino in prestito : Florenzi si allontana : Secondo quanto riporta Sky Sport, però, i nerazzurri vorrebbero acquistare questo profilo solo in prestito con diritto di riscatto . Una formula non applicabile alla trattativa per Florenzi e per il ...

CalcioMercato Milan - Mirabelli : “Suso all’Inter? Lo escludo” : “Escludo che Suso possa andare all’Inter”. E’ tassativo il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, a proposito dei contatti fra l’agente dell’attaccante e il club nerazzurro. “Per quanto mi riguarda, i procuratori possono parlare, ma escludo in modo categorico che Suso possa andare all’Inter. Ha una clausola per l’estero e ha sempre dichiarato di voler restare al Milan. Escludo che possa ...

Inter - Icardi si toglie dal Mercato : "Questa squadra è una famiglia" : 'Ringrazio sempre quelli che ci seguono in tutte le partite, in casa, in trasferta, da casa, da tutto il mondo. La loro passione è un fattore in più per noi. Ci responsabilizza: sappiamo che dobbiamo ...

L'agente Moggi : 'Ronaldo va alla Juve senza dubbi. Inter buon Mercato - il Napoli non può permettersi un big' : Ronaldo rappresenta il Real Madrid ed è il più grande giocatore al mondo. Se la trattativa è stata esposta in questo modo non vedo come si possa tornare indietro. Credo che l'attesa sia solamente ...

CalcioMercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 9 luglio : Cristiano Ronaldo vuole solo la Juventus - Inter-Rafinha si riapre : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 8 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 9 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...