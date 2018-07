Meno corpo e più testa

Comunali : dal corpo elettorale Meno numeroso ai diciottenni - LE CURIOSITA' : E' Malvicino , in provincia di Alessandria, con 79 elettori, di cui 36 uomini e 43 donne il Comune meno popoloso che va alle urne. Il corpo elettorale più numeroso si trova invece a Catania con 265.

Firenze - trovato il corpo mummificato di una donna : morta da alMeno un mese : A compiere la macabra scoperta i vigili del fuoco e la polizia, che avevano raccolto una segnalazione da parte di alcuni vicini di casa. In un appartamento sul Lungarno Soderini è stato rinvenuto il corpo senza vita di una signora austriaca di settantotto anni. Sarebbe morta per cause naturali.Continua a leggere