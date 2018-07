Medjugorje | la Camorra fa affari con il sacro | viaggio e pernottamento tutto compreso

Blastingnews

(Di martedì 10 luglio 2018), un luogo, molto discusso e controverso. Per chi ci crede, un posto realmente mistico, in cui alcuni veggenti avrebbero davvero un contatto diretto con Maria, la madre di Nostro Signore Gesù Cristo VIDEO. Per altri, solamente uno specchio per allodole, in cui la figura della Madonna è divenuta un triste business da parte di 'ciarlatani' che possono fare soldi tramite il. Al di la' diquesto, una cosa è certa:è nel mirino dellanapoletana. Un luogo in cui criminali senza scrupoli non si fanno problemi ad usare il nome di Dio e di Maria per trarne profitti. A denunciarlo è un uomo più che affidabile, in quanto inviato da Papa Francesco sul posto: il vescovo polacco Henrik Hoser. Il prelato lo ha dichiarato coraggiosamente durante un'omelia incentrata sull'eterna lotta tra le forze del Bene e quelle del Male e celebrata presso una ...