Matteo Salvini | nuovo attacco della Trenta | ' Faccia le cose anzichè stare sempre sui

Matteo Salvini - Innsbruck : il piano per chiudere le frontiere esterne : Modificare la missione Sophia per evitare che le navi militari straniere continuino a sbarcare migranti nei porti italiani. E' questo il piano che Matteo Salvini porterà domani a Innsbruck , dopo l'...

Vos Thalassa - Matteo Salvini : “Abbiamo cacciato le Ong - ora tocca alle navi private e militari” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta su Facebook il caso della nave italiana Vos Thalassa e ribadisce la sua posizione: "Grazie all’intervento deciso mio e del governo le navi delle Ong sono finalmente lontane dagli scafisti. Ora sto lavorando perché anche le altre navi, private o militari, non aiutino i trafficanti di esseri umani a guadagnare altri soldi".Continua a leggere

Matteo Salvini : "No al ritorno dei profughi da Germania e Austria" : Matteo Salvini ha le idde chiare: "No al ritorno di profughi dalla Germania e dall'Austria". Il titolare del Viminale in un'intervista al Messaggero spiega le prossime mosse del governo sulla gestione dell'emergenza immigrazione. Sulle decisioni prese a Vienna e Berlino per rispedire in Italia i migranti afferma: "Fanno il loro interesse, ovviamente. Ci incontreremo per trovare un punto di accordo. Di certo nel dossier italiano non c'è l'ipotesi ...

Aria di crisi tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini : L’amore tra la conduttrice tv Elisa Isoardi e Matteo Salvini regala continui colpi di scena. Su Instagram della conduttrice ha pubblicato un messaggio: “E ho imparato che si può volare anche soli”. Una citazione del cantante Gio Evan che si aggiunge ad un post di qualche giorno prima in cui sottolineava “L’essenza dell’amore è libertà”. La Rete è confusa e si scatena, vuole capire se la Isoardi e il ...

Matteo Salvini - lo sfogo davanti a Mattarella : 'Così ci paralizzano fino a...' - la vera vittoria al Colle : Problema delicatissimo, che potrebbe paralizzare qualasiasi nostra attività politica e perfino...'. Il richiamo di Salvini è all''attacco alla tenuta della democrazia' che a caldo ha lanciato subito ...

Matteo Salvini loda Putin prima del viaggio in Russia : Immigrazione: l’Ue apre alla modifica del mandato della missione "Sophia" Washington, 10 lug - (Agenzia Nova) - La richiesta dell’Italia di rivedere i termini delle missioni navali comunitarie intraprese dall’Unione europea nel Mediterraneo, per contrastare il traffico di esseri umani, può essere

Migranti. Matteo Salvini chiude i porti anche all’italiana Vos Thalassa : E’ linea dura. Matteo Salvini chiude i porti ad Ong ed imbarcazioni straniere. Per la prima volta il vero premier

Matteo Salvini - parla Nando Pagnoncelli : 'Ha vinto per quel Vangelo in piazza' : Emozionali, per nulla razionali, volubili, tendenzialmente insoddisfatti e votati al cambiamento purchessia, ambivalenti e contraddittori, con la più marcata differenza in Europa tra realtà e ...

Matteo Salvini vola a Mosca per la finale dei Mondiali - ma non incontra Putin : Matteo Salvini vola in Russia: domenica 15 luglio, il vicepremier e ministro dell'Interno sarà a Mosca, dove incontrerà il ministro dell'Interno russo e assisterà alla finale dei Mondiali di calcio. Per il momento, non è in agenda alcun incontro con il presidente russo Vladimir Putin. A diffondere la notizia sono state fonti della Lega.La scorsa settimana, a proposito delle nazionali in gara ai Mondiali, il leader ...

Un solo giorno da migrante per Matteo Salvini : Con gli occhi di un clochard. Così un titolo del Corriere della Sera sulla esperienza visiva di un uomo senza tetto e senza pane. Ha avuto in regalo dal fotografo del Papa una macchina fotografica per raccontare ciò che noi altri non vediamo. Avremmo bisogno tutti di fare questa esperienza. Usare la fotografia per ritrarre la realtà in cui siamo immersi e che non vediamo più. Il pane che si butta, l’acqua che scorre inutilmente, il condomino ...

Matteo Salvini contro Elisabetta Trenta - che cosa c'è dietro davvero : E' il primo, serio scontro all'interno del governo giallo-verde, quello che vede la ministra della Difesa Elisabetta Trenta, M5S, ai ferri corti con Matteo Salvini e Danilo Toninelli , che hanno fatto ...

Lo stop a Matteo Salvini arriva dal governo : Tensione tra ministeri di Interno e Difesa. Dopo le parole del ministro Matteo Salvini – che ha parlato di uno stop alle navi delle missioni internazionali – arriva la risposta del ministero guidato dal ministro Elisabetta Trenta. Fonti della Difesa hanno infatti puntualizzato nella serata di domenica che “Eunavformed è una missione europea ai livelli Esteri e Difesa, non Interni” e che “le regole di ingaggio ...

Roberto Saviano insulta Matteo Salvini e 'il suo burattino' Danilo Toninelli : 'Beceri - folli - criminali' : 'Non esiste più per questa politica degenerata alcuna differenza tra vita e morte - la spara subito grossissima -, tra dignità e mancanza di diritti, tra legge e illegalità'.

Marine Le Pen come Matteo Salvini : la giustizia francese confisca 2 milioni di euro al suo partito" : La rabbia di Marine 'Da domani, il Rassemblement national non potrà più praticare alcuna attività politica' e 'sarà morto alla fine di agosto', ha scritto Marine Le Pen su Twitter. Il partito, stando ...