Matteo Renzi su Mediaset | Luigi Di Maio | ' Oltre ogni immaginazione'

Pier Silvio Berlusconi : "Il progetto di Matteo Renzi a Mediaset? Perché no" : La trattativa c'è. Ma no, stavolta non parliamo di politica, anche Perché se l'argomento riguarda Matteo Renzi, il suo nome facilmente viene subito paragonato a quel frangente. La trattativa in questo caso è tra l'ex Presidente del Consiglio e Mediaset. L'idea di Renzi è quella di portare la cultura ed in particolare un documentario che racconta Firenze in una delle tre reti del biscione, e qualche tempo fa lo stesso ex premier ha così ...

Matteo Renzi in tv con la benedizione di Piero Angela : "La sa lunga - ma giudicherà il pubblico" : "Che consiglio darei all'ex premier? Nessuno, non ne ha bisogno, è uno che la sa abbastanza lunga e ce la può fare". A promuovere Matteo Renzi nei panni di divulgatore in tv per le reti Mediaset – come anticipato ieri da HuffPost – è il re del genere: nientepopodimeno che Piero Angela.Sentito dal Tempo, Angela scherza sul fatto di non sentirsi "minacciato" dal nuovo concorrente, anche perché "non credo si ...

Matteo Renzi riparte da Rete 4 con un programma su Firenze : Un futuro in televisione per Matteo Renzi. A lanciarlo sarà Silvio Berlusconi. “Avrebbe dovuto fare il presentatore tv, lo avrei

Matteo Renzi ammette : “La rottamazione si è fermata a metà - anche per colpa mia” : A quattro mesi di distanza dalla sconfitta elettorale del 4 marzo, arriva una analisi di quanto avvenuto nell'ultima enews di Matteo Renzi. L'ex segretario del Pd si prende la responsabilità del "mancato rinnovamento del gruppo dirigente, soprattutto al Sud", e aggiunge che "la rottamazione si è fermata a metà".Continua a leggere

Il Pd ancora ostaggio di Matteo Renzi : ancora una volta l'assemblea del partito ha mostrato l'incapacità di andare oltre l'ex segretario. Rimandata la sfida con il futuro: contano solo le beghe interne

'Non voglio fare la fine di Matteo Renzi' : Su Luigi Di Maio e il M5s ha infatti affermato: 'Siamo alleati con una forza politica diversa dalla nostra ma devo riconoscere, onore al merito, che ho trovato in Luigi Di Maio e nei 5 Stelle persone ...

Pd - big contro Renzi. Lui : 'Attaccate il Matteo sbagliato - pronto a confronto' : ...delle Europee ai Dem aspettano almeno sei mesi di discussioni congressuali "totalmente concentrate sull'ombelico di una classe dirigente in scontro perenne" mentre il paese vive una stagione politica ...

Pd - il discorso di Cuperlo a Renzi tra ‘Bandiera rossa’ e Morandi : “Matteo - sei ancora qui? Sono in cassa integrazione…” : Scintille tra Matteo Renzi e Gianni Cuperlo all’Assemblea del Pd. Il senatore dem, nel suo discorso, non ha risparmiato critiche alla minoranza interna ai tempi della sua segreteria. Poco dopo, gli ha risposto direttamente dal palco Gianni Cuperlo: “Io non vedo nostalgie, oggi non si può cantare ‘Bandiera rossa’ ma nemmeno sostituirla con ‘Uno su mille ce la fa’ -ha spiegato Cuperlo– Matteo, io posso ...

Pd - Martina vs Renzi : “ingiusti attacchi a Gentiloni”/ Caos Assemblea e Congresso : Matteo non molla - “rivinco” : Caos Pd dopo l'Assemblea: Martina e Sala contro Renzi, "ingiusti gli attacchi a Gentiloni". L'intervento dell'ex segretario infiamma la minoranza dem: "rivinco io e voi perderete"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:15:00 GMT)

Pd - Martina bacchetta Renzi 'Ingiusto su Gentiloni - basta divisioni'. Sala 'Matteo non è più la guida adatta al partito' : ROMA - All'indomani dell'assemblea del Pd dove l'ex segretario Matteo Renzi ha attaccato la minoranza interna e contestato l'operato dell'ex premier Paolo Gentiloni, arriva la reazione del segretario ...

Maurizio Martina attacca Matteo Renzi : "Le critiche a Gentiloni sono sbagliate e ingiuste" : Le critiche di ieri di Matteo Renzi a Paolo Gentiloni? "sono sbagliate e ingiuste, non le ho condivise". Lo dice il segretario del Partito democratico Maurizio Martina, interpellato al telefono dall'Ansa. "Basta dividersi così tra noi, io voglio un Pd diverso", aggiunge. "Va attaccata la destra pericolosa ora al governo, non chi di noi ha servito bene il Paese".Dal palco dell'Ergife ieri all'assemblea del Pd, Renzi si è preso la ...

Matteo Renzi contro M5S : "È la vecchia destra" : L'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha aperto oggi l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico con una sorta di mea culpa, attribuendosi "tutte le responsabilità della sconfitta del PD", pur dicendosi non l'unico responsabile di un tracollo che ha permesso la crescita di Lega e M5S e il loro arrivo al Governo.Nella sua relazione, Renzi ha elencato i dieci motivi alla base della sconfitta elettorale del Partito Democratico alle ultime ...