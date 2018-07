Massimo D’Alema | “Renzi ha portato la sinistra all’estinzione | il Pd ha consegnato il

fanpage

(Di martedì 10 luglio 2018) L'ex presidente del ConsiglioD'Alema torna a parlare di politica dopo svariate settimane di silenzio e torna ad attaccare Matteo Renzi: "Parliamoci chiaro, le cose non sono rimaste ferme dal 4 marzo. Salvini non ha vinto le elezioni, perché alle elezioni è arrivato terzo, ha vinto il dopo elezioni, per effetto della sua capacità di iniziativa politica. Il Pd gli hail paese persino teorizzandolo, favorendo la saldatura con i Cinque Stelle".