Massimiliano Rosolino | 39 anni ed ancora tanti sogni nel cassetto | “voglio sfondare nel

Massimiliano Rosolino : 'Nel nuoto ho vinto tutto e ora mi tuffo nel cinema'. Il campione compie 40 anni - ecco i suoi progetti : Compleanno speciale per Max Rosolino : il nuotatore italiano più forte di tutti i tempi inizia domani la sua seconda giovinezza. 'Nei miei primi 40 anni sono stato un campione olimpico, un buon padre ...

Al via l’operazione Mare Sicuro 2018 : Massimiliano Rosolino tra i testimonial dell’equipaggio della Guardia Costiera : La stagione estiva è alle porte e la Guardia Costiera quest’anno ha deciso di scendere in campo non solo con l’attività operativa a salvaGuardia della vita umana in Mare, ma anche con una forte attività di sensibilizzazione verso tutti coloro che vivranno a contatto con il Mare. Da oggi fino al termine dell’estate, l’operazione “Mare Sicuro 2018” vedrà impegnati oltre 3.000 uomini e donne del Corpo, circa 300 mezzi navali e 15 mezzi aerei, lungo ...

Massimiliano Rosolino a Gardaland Sea Life Aquarium con le figlie : Durante la giornata, Rosolino ha scattato selfie con i fan e foto ricordo all'interno di Gardaland Sea Life Aquarium, uno degli oltre 50 nel mondo. Indietro 1 of 5 Avanti Consigliato Carlo Cracco a ...

Giornata Mondiale degli Oceani - Massimiliano Rosolino al Gardaland SEA LIFE Aquarium : Oggi venerdì 8 giugno, Massimiliano Rosolino è stato ospite d’eccezione della Giornata Mondiale degli Oceani al Gardaland SEA LIFE Aquarium Massimiliano Rosolino, campione olimpico a Sidney 2000 e Mondiale a Fukuoka 2001, è stato testimonial della Giornata Mondiale degli Oceani oggi a Gardaland SEA LIFE Aquarium. L’ex nuotatore ha visitato l’acquario insieme alle figlie Sofia e Vittoria, nelle vesti di padre paladino dell’ambiente, ...

Massimiliano Rosolino : «Con Natalia io sono in panchina» : Chi avrebbe mai detto che nella coppia Rosolino-Titova ad avere il controllo della beauty routine di famiglia fosse lui! «Allo specchio il capo sono io», dice al nostro incontro l’ex campione di nuoto, che insieme alla sua Natalia è stato scelto come portavoce del progetto #ShiseidoXSport. L’iniziativa racconta il rapporto tra bellezza e attività sportiva, inclusa la preparazione della pelle per le performance atletiche attraverso ...

Massimiliano Rosolino e Natalia Titova - di bellezza se ne occupa lui : Erano allievo e insegnante, ora sono una coppia nella vita (e non solo). Massimiliano Rosolino, 39 anni ex campione di nuoto, e la compagna la ballerina, Natalia Titova, 44 anni, sono i portavoce del progetto #ShiseidoXSport, l‘iniziativa che racconta il rapporto tra bellezza e attività sportiva, inclusa la preparazione della pelle per le performance atletiche. In questo video per VanityFair.it parlano di amore, di relazioni, di passioni e ...

Gardaland SEA LIFE Aquarium spegne 10 candeline! Special guest Massimiliano Rosolino : Gardaland SEA LIFE Aquarium festeggia i suoi primi 10 anni con una caccia al tesoro e la partecipazione di Massimiliano Rosolino. Un traguardo importante per uno dei 50 SEA LIFE nel mondo, con un’unica mission: la sensibilizzazione e la salvaguardia del mondo marino Gardaland SEA LIFE Aquarium sta per spegnere le sue prime 10 candeline! Il 31 maggio 2008, ben 10 anni fa, l’acquario gardesano – il primo interamente tematizzato in Italia – ...