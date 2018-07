Mario + Rabbids Kingdom Battle | Donkey Kong Adventure – Mare | conigli e strategia nella

Mario + Rabbids : Kingdom Battle riceve il DLC Donkey Kong Adventure : Donkey Kong è arrivato in Mario + Rabbids: Kingdom Battle, grazie alla pubblicazione del nuovo DLC. Donkey Kong Adventure è ora disponibile per gli utenti Nintendo Switch e presenta una storia completamente nuova e aree incentrate principalmente su Donkey Kong.Come riporta Gamingbolt, il DLC promette 10 ore di nuovo gameplay, Donkey Kong Adventure aggiunge nuovi nemici e meccaniche di gioco per mescolare ulteriormente l'azione. Donkey Kong potrà ...

Mario + Rabbids Kingdom Battle : Davide Soliani parla del futuro della serie e svela dettagli sul nuovo DLC dedicato a Donkey Kong : Mario + Rabbids Kingdom Battle è stato un successo strepitoso quando è stato lanciato l'anno scorso, tra poco il titolo si arricchirà di contenuti con un nuovo corposo DLC dedicato all'amato Donkey Kong e il creative director, Davide Soliani, ha rilasciato interessanti dichiarazioni che suggeriscono un possibile futuro per la serie. parlando con i colleghi di Eurogamer.net, il nostro Davide Soliani ha risposto alla domanda sui piani futuri di ...

Mario + Rabbids Kingdom Battle : il DLC Donkey Kong Adventure sarà grande quanto la metà del gioco principale : Mario + Rabbids Kingdom Battle è stato un successo strepitoso quando è stato lanciato l'anno scorso e, tra poco, si arricchirà di contenuti con un nuovo corposo DLC. Parlando con i colleghi di Eurogamer.net, il direttore creativo Davide Soliani ha approfondito i dettagli sul nuovo DLC Donkey Kong Adventure e su cosa potrebbe riservare il futuro per la serie. Originariamente, questo contenuto doveva essere un'esperienza molto più piccola, ma la ...

E3 2018 : Mario + Rabbids Donkey Kong Adventure disponibile dal 26 giugno : In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato la data in cui Donkey Kong Adventure, il nuovo contenuto scaricabile di Mario + Rabbids Kingdom Battle, sarà reso disponibile. Donkey Kong arriva in Mario + Rabbids In Mario + Rabbids Kingdom Battle Donkey Kong Adventure i giocatori troveranno un nuovo eroe, Donkey Kong, in un nuovo mondo con un’esperienza tattica reinventata, oltre a nuovi ...