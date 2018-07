Marco Travaglio | badilata alle ' magliette rosse' | il trionfo di Salvini

8 luglio - A Salento Book Festival SELVAGGIA LUCARELLI E Marco Travaglio - Galatina - Lecce - : E soprattutto i danni devastanti che ha prodotto, nei 9 anni dei suoi governi e nei 3 delle larghe intese, in tutti i settori della nostra vita: giustizia, ordine pubblico, economia, finanza, fisco, ...

Luigi Di Maio : 'L'inchiesta sulla Lega? Credo a Matteo Salvini'. Crisi di nervi per Marco Travaglio? : In un'intervista concessa a Repubblica , Luigi Di Maio assesta un metaforico schiaffone al suo capo-ultrà, il direttore del Fatto Quotidiano , Marco Travaglio . Già, perché si parla di magistratura e, ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : dal vero orientamento del dl Dignità agli sprechi dell’Air Force Renzi : E’ vero che il decreto Dignità varato dal ministro Luigi Di Maio farà perdere centinaia di migliaia di posti di lavoro e rovinerà la nostra economia? E’ vero come dice Matteo Salvini che la sentenza della Cassazione che ordina il sequestro di 49 milioni di euro alla Lega Nord è una sentenza politica per colpire la Lega al governo? E’ vero quel che dice Matteo Renzi che il contratto pubblicato dal Fatto Quotidiano sul suo aereo ...

Matteo Salvini e la sentenza contro la Lega - l'agguato dei giudici e la vergognosa prima pagina di Marco Travaglio : Ovviamente, non una parola sul fatto che si tratta di una sentenza senza precedenti perché colpisce un partito e non i singoli presunti responsabili, 'una sentenza politica' secondo Salvini.

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : dalle Olimpiadi (fattibili) a Torino al falso allarme su Di Matteo capo del Dap : Dicono molti Cinque stelle nel consiglio comunale di Torino : “Mai fare le Olimpiadi invernali del 2026 perché sarebbe un altro enorme spreco di denaro e di cemento”. Sarà vero? Dice la Lega: “Facciamo la pace fiscale – bel nome per nascondere un condono – incasseremo 50 miliardi e così ridurremo le tasse agli italiani”. Sarà vero? Ci avevano detto prima delle elezioni: “Dietro di Maio e Grillo ci sono ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tra fake news : dalle Olimpiadi (fattibili) a Torino al falso allarme su Di Matteo capo del Dap : Dicono molti Cinque stelle nel consiglio comunale di Torino : “Mai fare le Olimpiadi invernali del 2026 perché sarebbe un altro enorme spreco di denaro e di cemento”. Sarà vero? Dice la Lega: “Facciamo la pace fiscale – bel nome per nascondere un condono – incasseremo 50 miliardi e così ridurremo le tasse agli italiani”. Sarà vero? Ci avevano detto prima delle elezioni: “Dietro di Maio e Grillo ci sono ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : le bugie di Salvini sul censimento dei Rom e il “caso” Lanzalone : E’ vero che con il censimento dei rom proposto da Matteo Salvini si possono distinguere quelli italiani da quelli stranieri ed espellere questi ultimi? E’ vero che la giunta Raggi a causa del consulente poi arrestato Luca Lanzalone ha asservito i pubblici poteri nelle mani del costruttore Luca Parnasi con atti illegittimi che oggi vengono annullati ragion per cui non si può più fare lo stadio della Roma? Ed è vero che ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 3 fake news e spiega com’è andata veramente la vicenda della nave Aquarius : E’ vero che siamo un paese governato da gente stomachevole e vomitevole come ci ha insegnato l’autorevole presidente francese Emmanuel Macron dopo il caso Aquarius? E’ vero che questo governo è il primo senza inquisiti, ministri, viceministri e sottosegretari? E’ vero che dopo l’ennesima retata per lo scandalo dello stadio della Roma ci dobbiamo rassegnare al fatto che tutti i partiti sono uguali e che siamo ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 3 fake news : dalla strana alleanza Salvini-Orban all’antimafia a comando del Pd : E’ vero che Matteo Salvini riuscirà a cambiare l’Europa soprattutto sulle politiche dei migranti con il premier ungherese Viktor Orban? E’ vero, come ha detto il direttore dei Repubblica Mario Calabresi in televisione a Otto e mezzo ad Antonio Padellaro, che Il Fatto Quotidiano attacca sempre Repubblica mentre Repubblica non attacca mai Il Fatto? E’ vero che il premier Giuseppe Conte alla Camera per la fiducia ha offeso ...

Marco Travaglio - l'ordine ai grillini; cosa devono fare ora per far fuori definitivamente Berlusconi : Un editoriale fiume... persino più dei soliti, quello di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano . Motivo? Il direttore-manettaro ricostruisce 34 anni di televisione Berlusconiana , dipingendoli come la ...

Rai - Santoro "chiama" Di Maio : "Metti Marco Travaglio al Tg1" : Milena Gabanelli direttore generale di viale Mazzini e, soprattutto, Marco Travaglio direttore del Tg1. L'idea è di Michele Santoro che, in una intervista al Foglio, sfida Luigi Di Maio e Matteo Salvini a "rivoluzionare" la Rai piazzando il direttore del Fatto Quotidiano al vertice del telegiornale della rete ammiraglia. "Se il governo del cambiamento significa mettere anche alla guida della Rai uno come Conte - dice il teletribuno - allora che ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : dalle bugie di Mattarella alla vere ragioni del crollo dello spread : E’ vero tutto quello che ha detto domenica sera Sergio Mattarella sul ministro Paolo Savona facendo di fatto cadere il primo tentativo di governo Conte? E’ vero che Matteo Salvini ha fatto di tutto per far fallire il governo Conte al suo primo tentativo? E’ vero che sono bastati pochi giorni di annunci di un governo Cinque stelle-Lega con Conte premier e Savona ministro per far balzare alle stelle lo spread e far crollare ...

Cosa pensa Marco Travaglio del governo M5s Lega : Il suo giornale in questi 88 giorni di trattative per la formazione di un nuovo governo ha spinto per un accordo M5s-Pd. L’accordo i 5 stelle invece l’hanno trovato, alla fine, con la Lega e Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, oggi commenta questo esecutivo riservandosi di dare un giudizio, “ci sarà tempo”, ma qualCosa la anticipa: “Della maggioranza 5-Stelle Lega abbiamo già detto ...

Loft Live - oggi alle 17.30 la diretta streaming con Marco Travaglio - Antonio Padellaro - Andrea Scanzi e Luca Sommi : #Caosgoverno è il titolo dello speciale di Loft Live in diretta streaming a partire dalle 17,30 dagli studi tv di Roma. Ospiti: Marco Travaglio (direttore de Il Fatto Quotidiano), Antonio Padellaro (Fondatore ed editorialista de Il Fatto Quotidiano), Andrea Scanzi (editorialista di punta de Il Fatto Quotidiano), Luca Sommi (conduttore, autore e giornalista de Il Fatto Quotidiano) e altri. Potete seguirci su ilfattoquotidiano.it, iLoft.it e sulle ...